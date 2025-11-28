X!

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

Ujumine
Maari Randväli.
Maari Randväli. Autor/allikas: R. Voskans; D. Shestakov/Eesti Ujumisliit
Ujumine

Reedel algasid Islandil ujumise Põhjamaade meistrivõistlused. Maari Randväli püstitas avapäeva eelujumises Eesti rekordi.

16-aastane Randväli sai 50 m seliliujumises kirja aja 27,67. Seni Mariangela Boitšuki nimel olnud rahvusrekordist kärpis Randväli 24 sajandikku.

Ühtlasi uuendas Randväli Eesti noorte ja juunioride rekordeid, mis kuulusid praeguseni vastavalt Lenna-Marii Pruunlepale ja Sigrid Sepale (mõlemad 28,63) ning Boitšukile (28,09).

Samal distantsil püstitas Eesti tütarlaste tippmargi 14-aastane Emily-Pärli Jäärats, kes viis rekordnumbrid 28,98-ni. Tema varasem isiklik rekord oli ligi sekundi võrra aeglasem.

Reykjavikis võtavad omavahel mõõtu juuniorid (sünniaasta 2008 ja nooremad - toim.), absoluutklass ja paraujujad. Eestit esindab 27 sportlast.

Toimetaja: Henrik Laever

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

