Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

Vormelisport
Mick Schumacher
Mick Schumacher Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Andreas Beil
Vormelisport

Saksamaa autosportlane Mick Schumacher sõlmis lepingu Rahal Letterman Lanigani võistkonnaga ja teeb järgmisel aastal kaasa IndyCari sarja täishooaja.

26-aastane Michael Schumacheri poeg läbis hiljuti Indianapolise ringrajal testi ja hakkab kihutama võistkonna Dallara DW12 masinaga, millel on Honda mootor. Endine vormel-1 piloot teeb plaani järgi kaasa kõik 12 etappi.

"Mul on hea meel kinnitada, et võistlen järgmisel aastal IndyCari sarjas Rahal Letterman Lanigani võistkonnas, osaledes kogu hooaja," kinnitas viimasel paaril hooajal kestvussõidu MM-sarjale keskendunud Schumacher.

"Omades nii F1 kui ka kestvussõidu tausta ning olles aastate jooksul võistelnud erinevates võidusõidusarjades, on mul teadmisi, mis aitavad kindlasti suurepärasele partnerlusele kaasa. RLL valmistas mind testil äärmiselt hästi ette ja olen kindel, et saame koos palju saavutada."

Schumacher võitis 2018. aastal vormel-3 ja 2020. aastal vormel-2 sarja ning kihutas hooaegal 2022-2023 Haasi võistkonnas kokku 44 F1 MM-etappi, kuid loodetud läbilöök jäi tulemata. Saagiks kujunes vaid kaks punktikohta.

Viimasel paaril hooajal on ta osalenud Alpine'i võistkonnas kestvussõidu MM-sarjas, kus on jõudnud pjedestaalile kolmel korral.

Toimetaja: Siim Boikov

