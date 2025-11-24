Eesti kettalennutajad tulid MM-il 13. kohale

Seitsmeliikmelises alagrupis teenis Eesti koondis võidud Belgia, India ja Lõuna-Aafrika üle, mis tagas neljanda koha ja jätkamise vahegrupis. Seal alustati 11:13 kaotusega Šveitsile, aga alistati seejärel Ukraina 11:10 ja Jaapan 13:11.

Kaheksandikfinaalis tuli minna vastamisi soosikute hulka kuuluva Kanadaga, kellega möödus heitlus üsna tasavägiselt, aga lõpuks jäädi siiski 9:13 alla. Järgnevalt kaotati ka Filipiinidele 7:13.

Järgmise päeva kohamängudes alistati veel medalisoosikute hulka kuulunud Itaalia 12:9 ja Suurbritannia 13:9. Seejuures saadi brittidelt revanš kaotuse eest alagrupis. See kindlustas 27. paigutusega Eestile ka turniiri 13. koha.

"Suures plaanis võib turniiriga rahule jääda. Saavutasime oma eesmärgi ja jõudsime top-16 kohamängudele. Oma parimat mängu näitasime just turniiri favoriitide Saksamaa ja Kanada vastu ning kõige kaalukam võit tuli väga tugeva Itaalia vastu," lausus kapten Kristjan Loorits.

"Kripeldama jääb kaotus Singapurile, kus me ei suutnud nende kiirete ja lühikeste söötudega stiiliga piisavalt kiiresti kohaneda. Selle mängu võitmine andnuks meile kaheksandikfinaalis veidi nõrgema vastase."

Tuleviku osas on ta siiski optimistlik. "Praegune koondis on Eesti läbi aegade tugevaim. Meil on hea segu kogenud ja noortest mängijatest ning me ootame juba huviga järgmisi tiitlivõistlusi!"

Juba jaanuari lõpus mängib Eesti koondis tiitlikaitsjana Hollandis toimuvatel saali Euroopa meistrivõistlustel.

Maailmameistrivõistluste turniiri võitis Saksamaa, kes alistas finaalis Austraalia 13:7. Üllatuslikult teenis pronksi Tšehhi.

Ultimate frisbee on võistkondlik spordiala, kus mänguvahendiks on ketas, aga mängu dünaamika on sarnane palliga mängitavatele spordialadele (jalgpall, ameerika jalgpall). Spordiala harrastatakse nii murul, saalis kui ka rannas, kusjuures ranna-ultimate pürgib eraldi alana 2032. aasta Brisbane'i suveolümpiamängudele.