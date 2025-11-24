X!

Eesti kettalennutajad tulid MM-il 13. kohale

Teised alad
Ultimate frisbee MM: Eesti - India
Ultimate frisbee MM: Eesti - India Autor/allikas: Kristiana Buldure
Teised alad

Eesti teenis lennukettaspordi ehk ultimate frisbee rannamaailmameistrivõistlustel segavõistkondade divisjonis 13. koha. Maailmameistriks krooniti Saksamaa.

Seitsmeliikmelises alagrupis teenis Eesti koondis võidud Belgia, India ja Lõuna-Aafrika üle, mis tagas neljanda koha ja jätkamise vahegrupis. Seal alustati 11:13 kaotusega Šveitsile, aga alistati seejärel Ukraina 11:10 ja Jaapan 13:11.

Kaheksandikfinaalis tuli minna vastamisi soosikute hulka kuuluva Kanadaga, kellega möödus heitlus üsna tasavägiselt, aga lõpuks jäädi siiski 9:13 alla. Järgnevalt kaotati ka Filipiinidele 7:13.

Järgmise päeva kohamängudes alistati veel medalisoosikute hulka kuulunud Itaalia 12:9 ja Suurbritannia 13:9. Seejuures saadi brittidelt revanš kaotuse eest alagrupis. See kindlustas 27. paigutusega Eestile ka turniiri 13. koha.

"Suures plaanis võib turniiriga rahule jääda. Saavutasime oma eesmärgi ja jõudsime top-16 kohamängudele. Oma parimat mängu näitasime just turniiri favoriitide Saksamaa ja Kanada vastu ning kõige kaalukam võit tuli väga tugeva Itaalia vastu," lausus kapten Kristjan Loorits.

"Kripeldama jääb kaotus Singapurile, kus me ei suutnud nende kiirete ja lühikeste söötudega stiiliga piisavalt kiiresti kohaneda. Selle mängu võitmine andnuks meile kaheksandikfinaalis veidi nõrgema vastase."

Tuleviku osas on ta siiski optimistlik. "Praegune koondis on Eesti läbi aegade tugevaim. Meil on hea segu kogenud ja noortest mängijatest ning me ootame juba huviga järgmisi tiitlivõistlusi!"

Juba jaanuari lõpus mängib Eesti koondis tiitlikaitsjana Hollandis toimuvatel saali Euroopa meistrivõistlustel.

Maailmameistrivõistluste turniiri võitis Saksamaa, kes alistas finaalis Austraalia 13:7. Üllatuslikult teenis pronksi Tšehhi.

Ultimate frisbee on võistkondlik spordiala, kus mänguvahendiks on ketas, aga mängu dünaamika on sarnane palliga mängitavatele spordialadele (jalgpall, ameerika jalgpall). Spordiala harrastatakse nii murul, saalis kui ka rannas, kusjuures ranna-ultimate pürgib eraldi alana 2032. aasta Brisbane'i suveolümpiamängudele.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

19:09

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

18:35

Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

18:04

Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

17:13

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

16:48

Eesti kettalennutajad tulid MM-il 13. kohale

16:12

Arsenal võitis Eze kübatariki toel Põhja-Londoni derbi

15:48

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

15:31

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

15:11

Shein ei saa hooaja viimases voorus oma koduklubi aidata

14:33

Tatrik: meie kodupubliku toel on kõik võimalik

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.11

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

08:34

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

23.11

Kullamäe viskas Žalgirise vastu punktirekordi

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

12:59

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

23.11

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi Uuendatud

23.11

Läti rannavõrkpallipaar tuli Austraalia liival maailmameistriks

15:31

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

23.11

Korvpalliliidu spordidirektor: EM natuke mõjutab koondise komplekteerimist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo