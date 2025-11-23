X!

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

Kergejõustik
Tanel Visnap.
Tanel Visnap. Autor/allikas: Eesti Kurtide Spordiliit
Nädala alguses Tokyos toimuvatel kurtide olümpiamängudel 100 meetri jooksus kulla võitnud Tanel Visnap tõestas taaskord oma taset, kui saavutas esikoha ka 200 meetri jooksus.

Nädala alguses kurtide olümpial 100 meetri jooksu rekordit uuendanud Visnap pääses 200 meetri distantsil finaali teise ajaga, kuid pani finaalis asjad paika, kui saavutas 21,54-ga teise sprindikulla.

"Jooks tuli taktikaliselt väga hästi välja, sest mul oligi plaanis kurvis natuke aeglasemalt võtta kui eeljooksus või poolfinaalis jooksin kuna teadsin, et teised teevat natuke kiiret kurvi ja jooksevad teist poolt sellevõrra aeglasemalt," ütles kahekordne olümpiavõitja. "Siis oli minu eesmärk sirge peal lihtsalt suruda, suruda ja suruda ning hoida oma tempot ja rütmi. Teadsin, et nii mõnigi konkurent lihtsalt vajub ära."

Visnap saavutas kuldse sprindiduubli ka neli aastat tagasi Poolas Lublinis toimunud kurtide MM-il, kui püstitas ka uued maailmameistrivõistluste rekordid. Tema auhinnakapis oli varasemalt üks olümpiakuld, kui ta 2022. aastal Brasiilias Caxias do Sulis esikoha pälvis.

"Teine kuld tuli ootamatult! Arvasin, et selle võidab rootslane Sharapo kuna ta tegi nii eeljooksus kui poolfinaalis väga hea esituse. Mina oleksin olnud õnnelik igat värvi medali üle, aga tuli kuld," sõnas Visnap.

Teise koha sai jaapanlane Maki Yamada, kes kaotas eestlasele 0,07 sekundiga, pjedestaalile mahtus veel rootslane Simon Sharapo (+0,09), kes edestas fotofinišiga neutraalse lipu all võistelnud valgevenelast Aliaksandr Labanaud (+0,09).

Visnap osales pühapäeval ka kõrgushüppe finaalis, kuid tegi avakõrgusel vaid ühe katse ning jättis siis võistluse pooleli. Esmaspäeval võistleb ta veel kaugushüppes.

"Lähen ka seal endast maksimumi andma, et tuleks hea tulemus. Eelvoorus suutsin hüpata üsna korraliku tulemuse, mis aitas ühe katsega finaali saada - energiakulu oli minimaalne ja samm tundub paigas olevat. Viimane ala, viimane päev - lähen ja panen täiega!" lubas Visnap.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

