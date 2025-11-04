Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

Eestit esindab tänavu seitse sportlast ning koondisesse kuuluvad kergejõustiklased Marja-Liisa Müllermann, Tanel Visnap, Simon Teiss ja Rinat Raisp, orienteerujad Martin Viljasaar ja Martin Betlem ning maadleja Janno Iljas.

Eesti koondis osaleb kurtide olümpiamängudel kümnendat korda ning on alati naasnud koju vähemalt ühe medaliga. Kolm aastat tagasi Brasiilias toimunud mängudelt tõid nüüd ka Tokyosse sõitvad kergejõustiklased Visnap ja Müllermann Eestile kolm medalit: kulla ja kaks pronksi.

Koos sportlastega sõidavad mängudele kergejõustikutreenerid Tiina Torop ja Sergei Matvijenko, orienteerujate esindaja Ilvi Vare, Janno Iljase isa ja saatja Kalle Iljas, massöör Taavi Visnap ning delegatsiooni juht Kaido Tiislär.

25. kurtide olümpia toimub 15. novembrist kuni 26. novembrini Tokyos.