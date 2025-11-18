X!

Kuldmedalist Visnap: jooksu teine pool tuli ideaalselt välja

Tanel Visnap (keskel).
Tanel Visnap (keskel). Autor/allikas: Eesti Kurtide Spordiliit
Tanel Visnap saavutas Tokyos toimuvatel kurtide olümpiamängudel 100 meetri jooksus esikoha mängude rekordit tähistava ajaga 10,58.

"Jooks tuli ideaalilähedaselt välja, ehkki alguses vajus üks samm - mälu järgi viies - natke läbi. Suutsin end kiiresti koguda ning oma jõule ja tehnikale surudes veidi kehvapoolse stardi kompenseerida," ütles värske olümpiavõitja Eesti Paralümpiakomitee vahendusel. "Jooksu teine pool tuli ideaalselt välja. Teadsin, et minu kõrvalreal jooksev jaapanlane on samuti võimsa lõpuga. Oli kõvasti pusimist, et temast mööda saada."

"Uue olümpiarekordi püstitamine ei tulnud minu jaoks üllatusena. Teadsin, et mul on elu parim vorm ja juba eeljooks, kus sain tugeva vastutuulega ajaks 10,88, võinuks tuua uue tippmargi," lisas ta.

Visnap osales teisipäeval ka kõrgushüppes, ent jättis selle esimese ebaõnnestunud katse järel pooleli. "Mul polnud plaanis kõrgushüppest loobuda. Eile oli Tokyos 21 kraadi sooja ja paistis päike, kuid täna oli vaid 14 kraadi ja pilvine, mistõttu tuli teha selline otsus ja hoida ennast 100 m finaaliks. Tagantjärele vaadates võideti pronksmedal tulemusega 1.92, mis andnuks ka mulle võimaluse poodiumikohtade jagamisel kaasa rääkida, aga olen kujunenud olukorraga väga rahul."

Visnap võistleb veel 200 m jooksus ja kaugushüppes. "200 m jooksu võtan pingevabalt. Minu eesmärgiks oli kuld 100 m sprindis ja see ripub kaelas, kõik muu on boonuseks. Arvan, et 200 m rajal võin küll medali saada kuna olen Eestis treeninud just kiiruslikku vastupidavst ja olen kindel, et suudan distantsi teisel poolel hästi vastu pidada, eriti just tehnilise poole pealt."

Kaugushüppes kaitseb Visnap kolm aastat tagasi Brasiilias võidetud kulda. "Ma ei püstita selleks võistluseks suuri ootusi ega ole sammu paika sättinud. Lähen kvalifikatsiooni ja annan endast parima - kui läheb hästi, siis läheb ja kui mitte, siis pole ka midagi lahti," tõdes ta.

Kolmapäeval stardib Rinat Raisp meeste meeste 110 m tõkkejooksu poolfinaalis ning Marja-Liisa Müllermann naiste 100 m tõkkejooksu poolfinaalis.

Toimetaja: Henrik Laever

