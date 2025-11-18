Visnap võitis kurtide olümpial võimsa tulemusega kuldmedali
Sprinter Tanel Visnap saavutas Tokyos toimuvatel kurtide olümpiamängudel 100 meetri jooksus esikoha mängude rekordit tähistava ajaga.
33-aastane Visnap läbis staadionisirge ajaga 10,58. Senine kurtide olümpia rekord (10,61) kuulus alates 1997. aastast ameeriklasele Wendelly Gaskin Juniorile.
Eestlase järel lõpetas teisena rootslane Simon Sharapo (10,61) ja kolmandaks tuli kodupubliku toetust nautinud Takuma Sasaki (10,63).
Lisaks sprindidistantsidele võistleb Visnap ka kaugushüppes. Kolm aastat tagasi Caxias do Sulis toimunud kurtide olümpial tuli ta kaugushüppes kuldmedalile.
Toimetaja: Henrik Laever