Visnap võitis kurtide olümpial võimsa tulemusega kuldmedali

Lisaks sprindidistantsidele võistleb Visnap ka kaugushüppes. Kolm aastat tagasi Caxias do Sulis toimunud kurtide olümpial tuli ta kaugushüppes kuldmedalile.

Eestlase järel lõpetas teisena rootslane Simon Sharapo (10,61) ja kolmandaks tuli kodupubliku toetust nautinud Takuma Sasaki (10,63).

