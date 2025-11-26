X!

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

Foto: ERR
Äsja Tokyos toimunud kurtide suveolümpiamängudel kolm kuldmedalit võitnud Tanel Visnap jõudis kolmapäeval Eestisse ning ütles ERR-ile, et tema suurim motivaator on pere.

33-aastane Visnap saavutas Tokyos toimunud kurtide olümpial midagi erakordset, kui ta tegi kuldse sprindiduubli ja lisas sellele veel kaugushüppes oma teise olümpiavõidu. "Kui ma 100 meetrit jooksin ära, siis oli pingelangus tõesti väga suur ja lasin kõik emotsioonid kehast välja. Mul oli väga suur unistus tulla just sprindis olümpiavõitjaks ja sain sellega lõpuks hakkama," ütles ta ERR-ile.

100 meetri distants oli Tokyos tema esimene võistlus. Kuidas pärast unistuse täitumist siis edasi keskenduda? "Minu puhul on väga suur pluss see, et kui on vaja veel töö ära teha, siis suudan selleks mentaalselt valmistuda," vastas Visnap. "See võib käia mõlemat pidi, kui Brasiilias (eelmisel olümpial - toim) ebaõnnestusin 100 meetri jooksus, siis minus tekkis sisemine viha. Kaugushüppe kuld oli minule just lohutusauhind, sest 100 meetris ebaõnnestusin."

Kokku on Visnap nüüd neljakordne kurtide olümpiavõitja ja viiekordne medalimees: kolm aastat tagasi Brasiilias sai ta kulla kaugus- ning pronksi kõrgushüppes, tänavu pälvis ta kulla nii 100 meetri kui ka 200 meetri jooksus.

"Mind kannustabki just pere, sest tean, et see, mida ma spordis teen, läheb ajalukku. Mul on hea lastelastele meenutada, et kunagi olin tegija. Et tegelesin sellise asjaga, see oli minu jaoks suur motivaator," ütles ta.

Tanel Visnap pärast 100 meetri jooksu finaali Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA

Visnap püstitas 100 meetri jooksus ajaga 10,58 kurtide olümpia rekordi ning pälvis 200 meetri jooksus ajaga 21,54 teise kuldmedali. Võistlusele pani ta kuldse punkti esmaspäeval, kui sai kaugushüppe finaalis parimal katsel kirja 7.24.

"Minu ettevalmistus algas juba eelmisel aastal, pärast Taipei MM-i (juuni lõpus). Hakkasin kohe mõtlema, kuidas teha kaks sügisest ettevalmistust, kuidas läbi viia talvine hooaeg ja suvine hooaeg," rääkis ta. "Peale eelmise aasta Taipei maailmameistrivõistlusi tekkis motivatsioonilangus, sest mul ei läinud seal nii edukalt. Selle motivatsiooni suutsin tagasi saada kuskil kevade paiku, sest teadsin, et kurtide olümpia hakkab lähemale jõudma."

"Kuna järgmisel aastal kurtide tiitlivõistlusi pole, siis kardan, et mul on raske motivatsiooni üleval hoida," tõdes 33-aastane sportlane.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

