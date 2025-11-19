Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

Veesaare tiim North Carolina Tar Heels teenis viienda järjestikuse võidu, alistades kodusaalis 73:61 Navy Midshipmeni.

North Carolina parim oli Caleb Wilson 23 punktiga, Veesaare arvele jäi kümme punkti, seitse lauapalli ja kaks tulemuslikku söötu. Navy ridades tõi Austin Benigni 19 punkti.

Providence Friars oli kodus kindlalt 98:66 parem New Hampshire Wildcatsist. Võitjate ridades tõi Stefan Vaaks 13 punkti, võttis ühe lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu. Providence'i parim oli Jason Edwards 25 punkti ja kaheksa korvisööduga, Jaylin Sellers lisas 18 punkti. New Hampshire'i resultatiivseim oli Jack Graham 21 punktiga.

Providence'il on kirjas kolm võitu ja kaks kaotust.