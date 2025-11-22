Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

Hooaja esimesed neli mängu võitnud Cincinnati ei lubanud kuuenda asetusega tugeval Louisville'il esimese seitsme ja poole minuti jooksul punkte visata ning hoidis seni keskmiselt 103 punkti visanud meeskonda avapoolajal vaid 28 silma peal, aga teine poolaeg kuulus külalistele 46:32.

Kriisa viibis väljakul 25 minutit ja kogus selle ajaga kuus punkti (kaugvisked 2/7), kolm resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike. Visketabavusega hädas olnud Cincinnati (23/62, 37 protsenti) kasuks tõid Day Day Thomas ja Shon Abaev 12 punkti, tõenäoliselt suvise NBA draft'i avaringis valituks osutuv Moustapha Thiam panustas kümne punkti ja üheksa lauapalliga.

Kriisa ja Cincinnati jaoks jätkub hooaeg esmaspäeval, kui võõrustatakse NJIT ülikooli ehk New Jersey tehnoloogiainstituuti.