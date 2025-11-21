X!

Sepp aitas koduülikooli teisel lisaajal võiduni

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Eesti korvpallur Kaspar Sepp oli ookeanitaguses ülikooliliigas NCAA võidukas.

Sepa koduülikool Cornell sai kodusaalis teisel lisaajal 95:94 jagu Colgate'ist ja teenis kolmanda järjestikuse võidu.

Colgate võitis avapoolaja 41:37, aga normaalaeg lõppes 75:75 viigiga, kui viis sekundit enne lõpuvilet tabas Cooper Noard kaugviske ja viis mängu lisaajale. Kuna esimesel lisaajal viskasid mõlemad meeskonnad kaheksa punkti, mängiti ka teine lisaaeg, kus Cornell jäi lõpuks napilt punktiga peale.

Algviisikus alistanud Tartu noormees Sepp viskas kümme punkti, võttis kaks lauapalli ja andis kaks tulemuslikku söötu. Cornelli parim oli Noard 27 punkti ja kuue lauapalliga. Adam Hinton lisas 15 ja Jake Fiegen 14 punkti, lisaks võttis Fiegen kaheksa lauapalli.

Colgate'i ridades tõi Jalen Cox 24 punkti ja andis kuus korvisöötu.

Kolmanda järjestikuse võidu võtnud Cornellil ongi nüüd kirjas kolm võitu ja kaks kaotust, Colgate'il on kaks võitu ja neli kaotust. Cornell mängib järgmisena kodusaalis Misericordiaga.

Toimetaja: Maarja Värv

üles
