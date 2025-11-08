Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse
Reedel toimunud Eesti Kergejõustikuliidu volikogu koosolekul kinnitati uus juhatuse koosseis ning revisjonikomisjoni koosseis.
Volikogu koosolekul osalesid 29 liikmesklubi esindajad. Koosoleku avas Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas, kes andis ülevaate oma senisest, kuus kuud kestnud ametiajast. Kevadel presidendiks valituna lubas ta, et esitab sügisel volikogule kinnitamiseks uue juhatuse koosseisu.
Kallas selgitas, et uue juhatuse komplekteerimisel oli eesmärk kaasata erineva tausta ja kogemusega inimesi – nii erasektori spetsialiste, tippspordi taustaga tegijaid kui ka inimesi, kes panustaksid regionaalse arengu ja koostöö tugevdamisse. Ta rõhutas, et uue juhatuse üheks olulisemaks ülesandeks saab olema täiendavate toetajate ja koostööpartnerite leidmine, et tagada alaliidu tegevuse jätkusuutlikkus ja areng.
Kallas tänas kõiki seniseid juhatuse liikmeid tehtud töö eest ning esitas volikogule kinnitamiseks uue juhatuse koosseisu.
Salajasel hääletusel kinnitati Eesti Kergejõustikuliidu uus juhatus järgmises koosseisus:
- Madis Kallas (president)
- Erich Teigamägi
- Jaak Vettik
- Toomas Mälberg
- Maris Heinaru
- Magnus Kirt
- Nelli Pormeister
- Laura Kuldkepp
- Margus Rink
- Rasmus Mägi
- Liina Tšernov
Samuti kinnitati uus revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad Liis Laanesaar, Roman Fosti ja Tarmo Rahkama.
Toimetaja: Anders Nõmm