Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

Volikogu koosolekul osalesid 29 liikmesklubi esindajad. Koosoleku avas Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas, kes andis ülevaate oma senisest, kuus kuud kestnud ametiajast. Kevadel presidendiks valituna lubas ta, et esitab sügisel volikogule kinnitamiseks uue juhatuse koosseisu.

Kallas selgitas, et uue juhatuse komplekteerimisel oli eesmärk kaasata erineva tausta ja kogemusega inimesi – nii erasektori spetsialiste, tippspordi taustaga tegijaid kui ka inimesi, kes panustaksid regionaalse arengu ja koostöö tugevdamisse. Ta rõhutas, et uue juhatuse üheks olulisemaks ülesandeks saab olema täiendavate toetajate ja koostööpartnerite leidmine, et tagada alaliidu tegevuse jätkusuutlikkus ja areng.

Kallas tänas kõiki seniseid juhatuse liikmeid tehtud töö eest ning esitas volikogule kinnitamiseks uue juhatuse koosseisu.

Salajasel hääletusel kinnitati Eesti Kergejõustikuliidu uus juhatus järgmises koosseisus:

Madis Kallas (president)

Erich Teigamägi

Jaak Vettik

Toomas Mälberg

Maris Heinaru

Magnus Kirt

Nelli Pormeister

Laura Kuldkepp

Margus Rink

Rasmus Mägi

Liina Tšernov



Samuti kinnitati uus revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad Liis Laanesaar, Roman Fosti ja Tarmo Rahkama.