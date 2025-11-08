X!

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

Kergejõustik
Madis Kallas.
Madis Kallas. Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL
Kergejõustik

Reedel toimunud Eesti Kergejõustikuliidu volikogu koosolekul kinnitati uus juhatuse koosseis ning revisjonikomisjoni koosseis.

Volikogu koosolekul osalesid 29 liikmesklubi esindajad. Koosoleku avas Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas, kes andis ülevaate oma senisest, kuus kuud kestnud ametiajast. Kevadel presidendiks valituna lubas ta, et esitab sügisel volikogule kinnitamiseks uue juhatuse koosseisu.

Kallas selgitas, et uue juhatuse komplekteerimisel oli eesmärk kaasata erineva tausta ja kogemusega inimesi – nii erasektori spetsialiste, tippspordi taustaga tegijaid kui ka inimesi, kes panustaksid regionaalse arengu ja koostöö tugevdamisse. Ta rõhutas, et uue juhatuse üheks olulisemaks ülesandeks saab olema täiendavate toetajate ja koostööpartnerite leidmine, et tagada alaliidu tegevuse jätkusuutlikkus ja areng.

Kallas tänas kõiki seniseid juhatuse liikmeid tehtud töö eest ning esitas volikogule kinnitamiseks uue juhatuse koosseisu.

Salajasel hääletusel kinnitati Eesti Kergejõustikuliidu uus juhatus järgmises koosseisus:

  • Madis Kallas (president)
  • Erich Teigamägi
  • Jaak Vettik
  • Toomas Mälberg
  • Maris Heinaru
  • Magnus Kirt
  • Nelli Pormeister
  • Laura Kuldkepp
  • Margus Rink
  • Rasmus Mägi
  • Liina Tšernov
     

Samuti kinnitati uus revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad Liis Laanesaar, Roman Fosti ja Tarmo Rahkama.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kergejõustiku uudised

13:33

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

03.11

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

02.11

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

29.10

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

28.10

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

28.10

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

27.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

26.10

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

sport.err.ee uudised

13:49

Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

13:33

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

13:18

VAATA OTSE | Flora astus tugeva avapoolajaga meistritiitli lävele Uuendatud

12:59

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

12:48

Werder pööras mängu lõpus kaotusseisu võiduks, Hein ikka pingil

12:08

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

10:50

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

10:09

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

09:48

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

08:46

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

07.11

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

ETV spordisaade, 7. november

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

07.11

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo