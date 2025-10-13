X!

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

MM-valiksari
Tuneesia jalgpallikoondislased
Tuneesia jalgpallikoondislased Autor/allikas: SCANPIX/EPA
MM-valiksari

Tuneesia jalgpallikoondis lõpetas esmaspäeval 2026. aasta MM-valiktsükli Aafrika tsooni suurepärase saavutusega, kui ei lubanud kümnes mängus endale lüüa ainsatki väravat.

H-grupis olid Tuneesia vastasteks Namiibia, Libeeria, Ekvatoriaal-Guinea, Malawi ning Sao Tome ja Principe. Esmaspäevasel toimunud viimase vooru mängus oli Põhja-Aafrika riik Ali El Abdi, Hannibal Mejbri ja Ferjani Sassi väravatest 3:0 üle Namiibiast.

Tuneesia lõpetas valiksarja üheksa võidu ja ühe viigiga, nende väravate vaheks jäi 22:0. Ainus viik sündis neljandas voorus võõrsilmängus Namiibia vastu. 28 punkti kogunud Tuneesia järel oligi Namiibia grupis teine, kuid nende 15 punktist ei piisanud, et viia nad ühena neljast parima teise koha saanud meeskonnast play-off'i.

Esmaspäevase mängupäeva keskseteks kohtumisteks on aga D-alagrupi matšid. Cabo Verde ehk Roheneemesaared on kogunud 20 punkti ning neist saaks eSwatini ehk Svaasimaa alistamisega Islandi järel teine väikseima rahvaarvuga riik, mis MM-ile kvalifitseerunud; esikohta jahib aga ka Kamerun, kes on kogunud 18 punkti ja võõrustab Angolat.

Toimetaja: Anders Nõmm

