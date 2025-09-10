40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

Ungari asus kodupubliku ees 21. minutil Barnabas Varga väravast juhtima, kuid 15 minutit hiljem viigistas Bernardo Silva seisu. Teise poolaja alguses läks Portugal juhtima, kui 58. minutil realiseeris Ronaldo penati. 84. minutil viigistas Varga seisu, aga ungarlaste rõõmupidu ei kestnud kaua, sest vaid kaks minutit hiljem lõi Joao Cancelo Portugali võiduvärava.

40-aastasele Ronaldole oli see 39. värav MM-valiksarjas ja sellega tõusis ta väravalööjate arvestuses esikohta jagama – endine Guatemala koondise mängija Carlos Ruiz lõi MM-valiksarjas 47 kohtumisega 39 väravat, Ronaldo jõudis 39 väravani 49 mänguga. Kolmandal kohal on selles arvestuses argentiinlane Lionel Messi, kes on 72 matšiga löönud 36 väravat.

Portugal on täisedu kahe võiduga F-alagrupis liider.

K-alagrupis jätkab täisedu viie võiduga Inglismaa, viimati alistati võõrsil 5:0 Serbia. Skoori avas 33. minutil Harry Kane, kaks minutit hiljem saatis palli vastaste väravasse Noni Madueke. Teisel poolajal suurendasid Ezri Konsa ja Marc Guehi inglaste edu, lõppseisu vormistas Marcus Rashford 90. minutil, realiseerides penalti. Seejuures lõpetas Serbia mängu kümnekesi, sest 72. minutil teenis Nikola Milenkovic punase kaardi.

Vähemuses lõpetas ka D-alagrupi liider Prantsusmaa, kes sai kodus 2:1 jagu Islandist. Külalised asusid 21. minutil Andri Gudjohnseni väravast juhtima, kuid poolaja lõpus viigistas seisu Kylian Mbappe, realiseerides penalti. 62. minutil viis Bradley Barcola võõrustajad 2:1 juhtima. 68. minutil saadeti aga Aurelien Tchouameni väljakult minema.

Island jõudis korraks ka viigirõõmu tunda, kui 88. minutil saatis Gudjohnsen palli Mike Magnani selja taha, aga pärast videokorduse ülevaatamist värav tühistati.

Tulemused:

D-alagrupp

Aserbaidžaan – Ukraina 1:1

Prantsusmaa – Island 2:1



Tabeliseis: 1. Prantsusmaa 6 punkti, 2. Island 3, 3. Ukraina 1, 4. Aserbaidžaan 1.

F-alagrupp

Armeenia – Iirimaa 2:1

Ungari – Portugal 2:3

Tabeliseis: 1. Portugal 6 punkti, 2. Armeenia 3, 4. Ungari 1, 4. Iirimaa 1.

H-alagrupp

Bosnia ja Hertsegoviina – Austria 1:2

Küpros – Rumeenia 2:2

Tabeliseis: 1. Bosnia ja Hertsegoviina 12 punkti, 2. Austria 12, 3. Rumeenia 7, 4. Küpros 4, 5. San Marino 0.

I-alagrupp

Norra – Moldova 11:1

Tabeliseis: 1. Norra 15 punkti, 2. Itaalia 9, 3. Iisrael 9, 4. Eesti 3, 5. Moldova 0.

K-alagrupp

Albaania – Läti 1:0

Serbia – Inglismaa 0:5

Tabeliseis: 1. Inglismaa 15, 2. Albaania 8, 3. Serbia 7, 4. Läti 4, 5. Andorra 0.