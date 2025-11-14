Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

Kahe väikeriigi – Curacao ja Suriname – jalgpallikoondised on ajaloolise saavutuse lävel, vajades mõlemad veel vaid ühte võitu, et pääseda jalgpalli MM-ile.

Põhja- ja Kesk-Ameerika valikturniiril on kätte jõudnud otsustavad mängud ning Suriname hoiab pärast El Salvadori 4:0 alistamist A-grupis esikohta. Sarnaselt neile on üheksa punkti koos ka Panamal, kes murdis esimest ja seni viimast korda MM-ile 2018. aastal. Ent Suriname omab edu tänu paremale väravate vahele, mis on neil +5 ja Panamal +2, vahendab Soccernet.ee.

Viimases voorus sõidab Suriname külla Guatemalale, Panama võõrustab samal ajal El Salvadori.

Surinamest veel lähemal on suurüllatusele Curacao meeskond. Umbes 156 000 elanikuga saareriigi koondis tümitas viimati koguni 7:0 Bermudat, kelle ridades püsivad jätkuvalt kaks Premium liigaski mänginud meest, kaitsjad Dante Leverock ja Roger Lee. Kuna Jamaica leppis samal ajal 1:1 viiki Trinidadi ja Tobagoga, tõusis Curacao 11 punktiga alagrupi liidriks.

Jamaica jääb neist maha ühe punktiga ning et viimases voorus kohtutakse omavahel, on kõik lihtne – võitja sõidab järgmisel suvel MM-ile, aga Curacaole piisab grupivõidu kindlustamiseks ka viigist. Samas annab 1998. aastal finaalturniirile murdnud Jamaicale väikese eelise see, et mäng peetakse nende koduväljakul. Meeskondade esimene omavaheline kohtumine lõppes oktoobris aga Willemstadis Curacao 2:0 võiduga.

