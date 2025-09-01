X!

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

MM-valiksari
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: Kuvatõmmis
MM-valiksari

Eesti jalgpallikoondis kohtub reedel Bergamos toimuvas MM-valikmängus tugeva Itaaliaga. Meeskonna esiväravavaht Karl Jakob Hein leidis endale algavaks hooajaks kodu Saksamaal.

Eelmisel hooajal Hispaania kõrgliigameeskonna Real Valladolidi väravat kaitsnud Hein laenati augusti lõpus Bundesliga klubisse Bremeni Werder. Eelnevalt seostati Heina nii Sevilla kui Glasgow Rangersiga.

"Läks natuke kauem kui eelmine aasta, aga minu situatsioonis kipub see nii minema. Lõpuks tuli ja olen rahul uue väljakutsega. Põnevusega ootan," kinnitas Hein koondise kogunemisel Tallinnas.

"Väga positiivne esmamulje, Saksamaa on äge suur riik, Bremen on mõnus linnake - mõõdukalt suur, samas kõik on olemas. Siiani on väga meeldinud, Eesmamulje on väga hea, kompleks ja staadion tunduvad väga-väga kõrgel tasemel," kinnitas Hein.

Eelmisel hooajal oli Werderi esiväravavahiks Michael Zetterer, selle hooaja kahes esimeses mängus on klubi postide vahel seisnud 21-aastane Saksamaa noortekoondislane Mio Backhaus, kes aga kahe mänguga enda taha lubanud seitse palli. Millal võiks Hein Bundesligas kindad kätte tõmmata?

"Minu asi on trennides hästi esineda, hästi treenida, kõva vaeva näha ja vaadata, mis saab. Sellisel tasemel mingeid garantiisid ei ole ja ei saagi olla. Peab ise mees olema, oma koha eest võitlema ja vaatame, mis lõpptulemus on," tõdes Hein.

Toimetaja: Anders Nõmm

