Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

Norra asus kohtumist juhtima juba kuuendal minutil Felix Myhre väravast ja siis algas tõeline väravasadu – Erling Haaland tegi 32 minutiga kübaratriki ja enne poolajapausi skooris ka Martin Ödegaard.

Teisel poolajal lõi Haaland veel kaks väravat ning Thelo Aasgaard viis. Seejuures vahetati Aasgaard sisse 64. minutil ja juba kolm minutit hiljem lõi ta enda esimese värava, kübaratriki tegi 23-aastane Rangersi poolkaitsja 12 minutiga. Moldova ainus värav sündis Leo Östigaardi omaväravast.

I-alagrupis on Norra täisedu 15 punktiga liider. Ühe mängu vähem pidanud Itaalia on kolme võidu ja üheksa punktiga teine. Iisrael on samuti üheksa punktiga kolmas, Eesti kolme punktiga neljas ning Moldoval on punktiarve avamata.

Norral on jäänud valiksarjas veel kolm mängu: 11. oktoobril võõrustatakse Iisraeli, 13. novembril Eestit ja viimases voorus kohtutakse 16. novembril võõrsil Itaaliaga. Viimati mängis Norra MM-finaalturniiril 1998. aastal.

Itaalia mängib 11. oktoobril Tallinnas Eestiga, 14. oktoobril võõrustavad nad Itaaliat, 13. novembril kohtuvad võõrsil Moldovaga ja viimases voorus mängivad Norraga. Neljakordne maailmameister Itaalia pole viimasele kahele MM-ile kvalifitseerunud. Viimati mängiti finaalturniiril 2014. aastal, kui piirduti alagrupiturniiriga.