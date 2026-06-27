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Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/REUTERS
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel löödi H-alagrupi viimases mänguvoorus üks värav, mis tõi Hispaaniale 1:0 võidu Uruguay üle. Et Roheneemesaared ja Saudi Araabia leppisid väravateta viiki, tagasid debütandid nõnda teisena edasipääsu.

Erinevalt mõned tunnid varem mängitud I-grupi lõpplahendusest, kus mõlemas kohtumises löödi viis väravat, oli H-alagrupi viimane voor oluliselt võimalustevaesem ning kinnisema mängupildiga.

Et pääseda teist MM-finaalturniiri järjest alagruppi pidama jäämisest, vajas Uruguay Hispaania vastu võitu ning oligi Zapopanis avapoolajal mänguliselt paremaks meeskonnaks; ometi lõi vooru ainsa värava ikkagi hoopis Hispaania, kui Uruguay teenekas väravavaht Fernando Muslera pudistas 42. minutil üle väravajoone Alex Baena löögi.

Uruguay peatreener Marcelo Bielsa vahetas teiseks poolajaks 40-aastase Muslera pingile, aga erilist edu see ei toonud: esimese raamidesse löögini jõudis järjekordse nukra turniiri selja taha jätnud Lõuna-Ameerika meeskond Mathias Oliveira soorituse läbi alles 85. minutil. Ferran Torres lõi päris mängu lõpus üks-üks olukorra latti, varsti pärast seda kõlas lõpuvile, mis saatis Hispaania grupivõitjana edasi ja Uruguay kohvreid pakkima.

H-alagrupp

Uruguay

0
:
1

Hispaania

00:00

    • Baena42'

    Samal ajal Houstonis toimunud mängus tegid MM-i debütandid Roheneemesaartelt Saudi Araabia värava suunas 13 pealelööki ning oleks võinud võtta debüütvõidu, aga Mohammed Al-Owais tõrjus 74. minutil suurepäraselt Laros Duarte löögi ning Kevin Pina kauglöök lendas napilt üle värava.

    Saudi Araabia jäi hambutuks ja ei pannudki selle finaalturniiri üht suurt kangelast, Roheneemesaarte väravavahti Vozinhat erilise surve alla. Lõpptulemus 0:0 tagas Roheneemesaartele kohe esimesel katsel ajaloolise edasipääsu, kui saareriik lõpetas viis punkti kogunud Hispaania järel kolme viigiga teisena.

    Roheneemesaared lähevad 3. juulil Miamis vastamisi tiitlikaitsja Argentinaga, Hispaania vastaseks on J-alagrupi teine meeskond ja selle otsustab Alžeeria ja Austria vaheline kohtumine.

    H-alagrupp

    Roheneeme­saared

    0
    :
    0

    Saudi Araabia

    00:00

        Toimetaja: Anders Nõmm

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