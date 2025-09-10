X!

Boliivia üllatas Brasiiliat, Ecuador alistas Argentina

MM-valiksari
Miguel Terceros tõi Boliiviale võidu Brasiilia üle
2026. aasta jalgpalli MM-i Lõuna-Ameerika valiksarja viimases mänguvoorus said nii Brasiilia kui Argentina üllatuskaotuse.

Boliivia alistas kodupubliku ees Brasiilia esimese poolaja üleminutite penaltitest, mille realiseeris Miguel Terceros. Viimati õnnestus Boliivial viiekordne maailmameister Brasiilia alistada 2009. aastal samuti MM-valikmängus.

Seekordse võiduga tagas Boliivia pääsu valiksarja play-off'i, kuhu lisaks neile pääsevad kaks meeskonda CONCACAF-ist, üks Aafrikast, üks Aasiast ja üks Okeaaniast.

Tiitlikaitsja Argentina lõpetas seekordse valiksarja võõrsil 0:1 kaotusega Ecuadorile. Seejuures jäi Argentina juba 31. minutil kümnekesi, kui Nicolas Otamendile näidati punast kaarti. Kohtumise ainus värav sündis esimese poolaja 13. lisaminutil, kui Enner Valencia realiseeris penalti. Ka Ecuador lõpetas mängu kümnekesi, sest 50. minutil teenis Moises Caicedo teise kollase kaardi.

Kaotusest hoolimata lõpetas Argentina valiksarja tabeliliidrina, teenides 18 mänguga 38 punkti. Teine oli Ecuador 29 punktiga ning järgneval neljal meeskonnal, kes kõik pääsesid MM-finaalturniirile, oli 28 punkti: Colombia oli kolmas, Uruguay neljas, Brasiilia viies ja Paraguay kuues.

Viimase mänguvooru tulemused:

Ecuador – Argentina 1:0
Peruu – Paraguay 0:1
Venezuela – Colombia 3:6
Boliivia – Brasiilia 1:0
Tšiili – Uruguay 0:0

Toimetaja: Maarja Värv

