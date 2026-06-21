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Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

Jalgpalli MM
Eloy Room
Eloy Room Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Curacao jalgpallikoondis teenis pühapäeva hommikul ajaloolise MM-punkti, kui Ecuadoriga mängiti väravateta viiki. Suurepärase mängu teinud väravavaht Eloy Room naljatles, et tema auks peaks kodumaal kuju püstitama.

37-aastane Room tegi E-alagrupi kohtumises Ecuadori vastu 15 tõrjet ning aitas koondisel teenida ajaloolise MM-punkti. "See jääb üheks hullumeelseks mälestuseks. Mängu ajal ei mõtle selle peale, aga see on midagi, mida saab kunagi heldelt meenutada. Väravavahina oli see peaaegu et täiuslik mäng," rääkis Room.

"See on uskumatu, aga ma ei teinud seda ükski. Tegin seda koos oma kaitsjate, poolkaitsjate ja ründajatega. Tegime seda tiimina."

Room püstitas ühtlasi MM-i rekordi, sest ükski väravavaht pole teinud nii palju tõrjeid ning seljataguse puhtana hoidnud. "Mulle peaks Curacaos kuju püstitama," naeris väravavaht. "Natuke häirib, et ei saanud Tim Howardilt rekordit kätte, ta ilmselt higistas seda mängu vaadates."

Curacao teenekas peatreener Dick Advocaat valas koondise toetajad kiitusega üle. "Curacao inimesed on andnud meile nii palju jõudu. Pärast 1:7 kaotust tähistati ja inimesed olid ikka rõõmsad," rääkis treener. "Meil oli siin areenil hullumaja. Loodan, et kõik meie inimesed saavad seda edu tähistada."

"Saksamaa mäng tuli meie jaoks võib-olla liiga vara, sel päeval olid nad taseme võrra kõrgemal. Aga nüüd näitas meeskond oma taset," jätkas treener. "Nad võitlesid nagu lõvid ja nüüd näeme, mida sellega ühe kõrgetasemelise koondise vastu saavutada võib. Loodan, et meie inimesed toetavad meid edasi, see annab meile tiivad. Võitleme terve riigi eest."

Curacao võib veel edasipääsust unistada, selleks on vaja alagrupiturniiri viimases kohtumises alistada Elevandiluurannik.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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