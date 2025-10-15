X!

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

MM-valiksari
Harry Kane
Harry Kane Autor/allikas: SCANPIX/PA
MM-valiksari

2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarjas tagas esimese koondisena koha finaalturniiril Inglismaa, kes oli Riias 5:0 üle Lätist.

Harry Kane lõi avapoolaja viimaste minutitega kaks väravat, ühe tabamuse lisasid Anthony Gordon ja Eberechi Eze ning teisel poolajal kanti üks inglaste väravatest Läti kaitsja Maksims Toniševsi nimele.

Inglismaa on K-valikgrupis võitnud kõik kuus mängu väravate vahega 18:0 ja neist sai esimene Euroopa koondis, kes taganud valikgrupi esikoha ja seeläbi otsepääsme järgmise aasta finaalturniirile. "Hea esitus ja tulemus, kuus võitu, kuus nullimängu - väga rahul," kommenteeris Inglismaa peatreener Thomas Tuchel. "Riietusruumis on väga hea atmosfäär. Oleme mänge domineerinud ja ikka veel näljased. On rõõm neid mängijaid juhendada," lisas ta.

Inglismaale järgnevad 11 punkti kogunud Albaania ja kümne punkti peal olev Serbia, kes oli teisipäeval raskustes Andorraga. Väikeriik läks koduväljakul pärast serblaste pallikaotust ja Guillaume Lopeze suurepärast väravat juhtima, edu kestis vaevalt kaks minutit, aga juhtväravat otsisid külalised seejärel enam kui pool tundi. Lõppskoori 3:1 vormistas Serbia kasuks Aleksandar Mitrovic 77. minuti penaltist.

Cristiano Ronaldo lõi kaks väravat ja Portugal viigistas Ungariga 2:2, valikgrupi võidu tagaksid portugallased järgmises voorus Iirimaa alistamisega. Mikel Merino kaks väravat viisid Hispaania Bulgaaria vastu 2:0 juhtima, teise poolaja lõpus lõid bulgaarlased omavärava ning lõppskoori vormistas penaltist Mikel Oyarzabal. Hispaanial on E-grupis 12 ja Türgil 9 punkti, omavahel mängitakse viimases voorus 18. novembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

