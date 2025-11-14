Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

Kohtumise ainsa värava lõi 81. minutil Jake Grech, kes oli vaid kaks minutit varem vahetusest mängu tulnud.

Seejuures oli see Soome läbi aegade suurima väravaküti Teemu Pukki viimane valikmäng. Pukki vahetati publiku ovatsioonide saatel sisse 78. minutil.

Kaotus Maltale kustutas Soome igasuguse võimaluse MM-finaalturniirile pääseda. Soome lõpetas valiksarja kolme võidu, ühe viigi ja nelja kaotusega, kogudes kümme punkti, mis andis neile G-alagrupis kolmanda koha.

Alagruppi juhib Holland 16 punktiga ja teine on Poola 13 punktiga. Reede õhtul lähevad Poola ja Holland omavahel vastamisi, Poola lõpetab valikturniiri esmaspäeval võõrsil Malta vastu ja Holland kodus Leedu vastu.