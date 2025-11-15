Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

Ungaris sündinud Geza David Turi lõi 16. minutil oma esimese koondisevärava ja viis külalised juhtima, kuid vaid seitse minutit hiljem õnnestus Horvaatia kaitsemängijal Joško Gvardiolil viigistada.

Teisel poolajal kindlustasid favoriidile kolm punkti Peter Musa 57. ja Nikola Vlašici 70. minuti tabamused.

Enne viimase vooru võõrsilmängu Montenegroga on Horvaatial lähima jälitaja ehk Tšehhi ees kuuepunktine edu, valikgrupi võit sai sellega kindlaks.

Kahel eelmisel MM-finaalturniiril kolme parema hulka jõudnud Horvaatia pääses finaalturniirile seitsmendat korda viimase kaheksa turniiri jooksul.

Teises sama alagrupi kohtumises kaotas Gibraltar kodus Montenegrole 1:2 (20. Liam Jessop - 33. Vasilije Adžic, 42. pen Nikola Krstovic).

Finaalturniiri lähedale jõudis ka Holland, kes viigistas võõrsil Poolaga 1:1 ja on nüüd edasipääsust vaid ühe punkti kaugusel. Jakub Kaminski viis poolakad 43. minutil juhtima, aga Memphis Depay viigistas 47. minutil.

See tähendab, et enne viimast vooru on Hollandil 17 ja Poolal 14 punkti. Holland võõrustab Leedut ja Poola sõidab külla Maltale, kes alistas võõrsil üllatuslikult Soome 1:0.

Saksamaa jalgpallikoondis alistas võõrsil Luksemburgi 2:0 (49. ja 69. Nick Woltemade) ja Slovakkia kodus kahe tühistatud värava järel Põhja-Iirimaa 1:0 (90+1. Tomaš Bobcek).

A-valikgrupis on nüüd nii Saksamaal kui ka Slovakkial viimase vooru eel tosin punkti ja ees ootab omavaheline mäng Saksamaal.