X!

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

MM-valiksari
Horvaatia jalgpallikoondis
Horvaatia jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
MM-valiksari

Horvaatia jalgpallikoondis alistas maailmameistrivõistluste valikkohtumises kodus Fääri saared 3:1 ja kindlustas pileti järgmisel suvel toimuvale finaalturniirile.

Ungaris sündinud Geza David Turi lõi 16. minutil oma esimese koondisevärava ja viis külalised juhtima, kuid vaid seitse minutit hiljem õnnestus Horvaatia kaitsemängijal Joško Gvardiolil viigistada.

Teisel poolajal kindlustasid favoriidile kolm punkti Peter Musa 57. ja Nikola Vlašici 70. minuti tabamused.

Enne viimase vooru võõrsilmängu Montenegroga on Horvaatial lähima jälitaja ehk Tšehhi ees kuuepunktine edu, valikgrupi võit sai sellega kindlaks.

Kahel eelmisel MM-finaalturniiril kolme parema hulka jõudnud Horvaatia pääses finaalturniirile seitsmendat korda viimase kaheksa turniiri jooksul.

Teises sama alagrupi kohtumises kaotas Gibraltar kodus Montenegrole 1:2 (20. Liam Jessop - 33. Vasilije Adžic, 42. pen Nikola Krstovic).

Finaalturniiri lähedale jõudis ka Holland, kes viigistas võõrsil Poolaga 1:1 ja on nüüd edasipääsust vaid ühe punkti kaugusel. Jakub Kaminski viis poolakad 43. minutil juhtima, aga Memphis Depay viigistas 47. minutil.

See tähendab, et enne viimast vooru on Hollandil 17 ja Poolal 14 punkti. Holland võõrustab Leedut ja Poola sõidab külla Maltale, kes alistas võõrsil üllatuslikult Soome 1:0.

Saksamaa jalgpallikoondis alistas võõrsil Luksemburgi 2:0 (49. ja 69. Nick Woltemade) ja Slovakkia kodus kahe tühistatud värava järel Põhja-Iirimaa 1:0 (90+1. Tomaš Bobcek).

A-valikgrupis on nüüd nii Saksamaal kui ka Slovakkial viimase vooru eel tosin punkti ja ees ootab omavaheline mäng Saksamaal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

mm-valiksarja uudised

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

14.11

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

14.11

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

15.10

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

13.10

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

10.09

Boliivia üllatas Brasiiliat, Ecuador alistas Argentina

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

10.09

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

08.09

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

06.09

Hein: Itaalia pani lõpuni välja täisgaasiga

06.09

Henn: panime esimese 60 minutiga väga palju energiat sisse

06.09

VIDEO | Eesti pidi Itaalias 35 minutiga võrgust korjama viis palli

01.09

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

02.07

Müügile tulid piletid jalgpallikoondise võõrsilmänguks Itaaliaga

12.06

Poola peatreener astus tagasi ja lõpetas Lewandowski boikoti ühe mänguga

tipphetked

sport.err.ee uudised

12:46

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

12:27

Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

11:38

Glinka tuli viimases setis kaotusseisust välja ja jõudis poolfinaali

11:06

Kullas pani avapäeval konkurendid paika: eks mul seda kogemust on

10:30

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

08:47

TÄNA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

08:11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Ellermann: tippu jõudmiseks peab olema erilise karakteriga hobune

14.11

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

14.11

ETV spordisaade, 14. november

14.11

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

14.11

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

14.11

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

14.11

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

14.11

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo