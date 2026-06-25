Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka

Elevandiluuranniku vedas võiduni kogenud ääreründaja Nicolas Pepe, kes viis omad 7. minutil juhtima ja vormistas mängu lõppseisu 64. minutil löödud tabamusega. Aafrika meeskond kindlustas endale alagrupi kokkuvõttes teise koha ja koos sellega otsepääsme 32 parema sekka. Kolme mänguga ühe punkti kogunud Curacao lõpetas kokkuvõttes neljandal positsioonil.

Samaaegselt toimus Saksamaa ja Ecuadori kohtumine. Enne viimast vooru alagrupis esikoha kindlustanud Saksamaa asus juba 2. minutil Leroy Sane väravast juhtima, kuid seitse minutit hiljem viigistas seisu Nilson Angulo täpne kauglöök. Ecuadori võiduvärava eest kandis 77. minutil hoolt Gonzalo Plata, kes suunas nurgalöögist tulnud palli jalaga Manuel Neueri seljataha.

Ecuador teenis kokkuvõttes neli punkti ja pääses samuti 32 parema sekka. MM-il tagab 12 alagrupi peale edasipääsu kaheksa paremat kolmanda koha omanikku ning Ecuador kuulub kindlasti nende õnnelike sekka.

Enne mängu:

E-alagrupis on praeguseks esikoha ja edasipääsu kindlustanud Saksamaa, kes alistas avavoorus Curacao 7:1 ja sai teises voorus Elevandiluurannikust jagu 2:1.

Saksamaa järel hoiab teist kohta Elevandiluurannik, kellel on ühe kaotuse kõrval kirjas üks võit, kui Ecuadorist oldi avavoorus üle 1:0. Elevandiluurannikule piisab väljalangemismängudele jõudmiseks viimases voorus viigipunktist.

Ecuador ja Curacao mõlemad on hetkel ühe punkti peal. Ecuador peab edasipääsu teenimiseks Saksamaa alistama. Viigi korral ei pruugi Ecuador teenida endale kohta parimate kolmandal kohal lõpetanud meeskondade seas.

Curacaol on teoreetiline võimalus lõpetada koguni teisel positsioonil, kuid selleks nad vajavad võitu Elevandiluuranniku üle ning lootma, et Ecuador ei alista Saksamaad.

Ööl vastu reedet saab lõplik paremusjärjestus paika veel ka D-alagrupis ja F-alagrupis.