Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

160 000 elanikuga saareriigile päästis ajaloo esimese MM-punkti nende 37-aastane väravavaht Eloy Room, kes tegi väravateta lõppenud mängus Ecuadori vastu koguni 15 tõrjet. Sealjuures pareeris ta juba kolmandal minutil hiilgavalt Enner Valencia üks-üks olukorra.

Alates 1966. aastast, mil sellist statistikat lugema hakati, ei ole ükski väravavaht 90 minuti jooksul tõrjunud rohkem pealelööke. USA endine puurivaht Tim Howard tegi 2014. aasta MM-il Belgia vastu samuti 15 tõrjet, aga toonase kaheksandikfinaali lisaajal lasid ameeriklased siis endale lüüa kaks väravat.

27 pealelööki raisanud Ecuador jäi F-alagrupis väga raskesse seisu, sest viimases voorus peab edasipääsuks alistama Saksamaa. Curacao võib samuti edasipääsust unistada, selleks on vaja oma mängus võita Elevandiluurannikut. Laupäevane mäng tõestas igatahes, et rünnata Curacao oskab: 60. minutil olid nad väga lähedal kohtumise avaväravale, kui Ecuadori päästsid halvimast Hernan Galindeze kolm järjestikust tõrjet.

Jaapan pakkus F-alagrupi teises voorus oma poolehoidjatele väga korraliku esituse, kui alistas Tuneesia kindlalt 4:0. Daichi Kamada pani juba neljandal minutil Jaapani ilusale meeskondlikule rünnakule avaväravaga punkti, 31. minutil lubasid Tuneesia kaitsjad Ayase Uedal kaua sättida ning lõpuks saatis Feyenoordi ründaja palli karistusala joonelt madala löögiga võrku.

Avamängu järel senist peatreenerit Sabri Lamouchit asendama toodud Herve Renardi vahetused Tuneesiale erilist edu ei toonud, kogu mängu jooksul ei suudetud raamidesse teha ühtegi pealelööki ning hoopis Jaapan leidis teisel poolajal veel kaks tabamust.

Esmalt vabastas Ueda 69. minutil ilusa sööduga Junya Ito, kes tegi seisuks 3:0 ning lõppskoori vormistas Ueda ise seitse minutit enne normaalaja lõppu. F-grupis on seis viimase vooru eel põnev, sest Hollandil ja Jaapanil on neli ning Rootsil kolm punkti. Viimases voorus kohtuvad omavahel Rootsi ja Jaapan.