Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

Voor avati reede õhtul Sakus, kus Sporting ja Qarabag teenisid hooaja esimese viigi. Sporting asus juba avaminutil Martin Valkiaineni tabamusest juhtima, kuid vastased pöörasid mängu Kirill Šustovi ja Dmytro Skrynnyki väravatest 26. ja 28. minutil enda kasuks. Kohtumise lõpp kuulus siiski Sportingule – 38. minutil viigistas Karl Mööl seisu ning mõlemad meeskonnad pidid leppima punktiga, vahendab Jalgpall.ee.

Ka pärast vooru jätkavad Sporting ja Qarabag liigatabelis vastavalt kolmandal ja neljandal tabelireal, olles mõlemad kogunud seitse silma. Samal ajal on Qarabagil konkurendiga võrreldes üks mäng varuks.

Teises reedeses mängus sündis seni suurim võidutulemus, kui Silla FC Phoenix teenis hooaja esimese võidu, alistades Tartu FC Interi 11:2. Phoenix läks juhtima juba 17. sekundil Raul Männi väravast ning kontrollis mängu kindlalt. Neli väravat skooris Daniil Dikopavlenko, kaks tabamust sai kirja Stanislav Gussev. Lisaks skoorisid Roman Bažkov, Danila Tsõgankov, Grigori Mitsuk ja Stepan Bolšakov. Interi poolel oli ainsana täpne Andrei Tjunin.

Phoenix avas oma punktiarve ning on Interi ees tabelis seitsmendal kohal. Inter on seni ainus meeskond, kes pole punktiarvet avada suutnud.

Laupäeva esimeses kohtumises teenis Tartu Ravens kodus 4:2 võidu Narva Unitedi üle. Ravens haaras eduseisu Raul Rebase ja Rene Kolsari väravatest ning suurendas seda teise poolaja alguses Maksim Babjaki tabamusega. Narva suutis Sergei Aleksandrovi ja Artur Timoska väravate toel vahet vähendada, kuid Kaur Karjuse 32. minuti tabamus kindlustas Ravensile voorust kolm punkti. Seda ei suutnud enam muuta ka 39. minutil Narva eest skoorinud Artur Timoska.

Ravens on paigutunud nelja mängu järel tabeli teisele reale, olles kirjutanud enda nimele üheksa silma. Narva Unitedil on seni kirjas vaid üks võidutulemus ning tasuks on tabeli viies koht.

Vooru lõpetas Tallinna FC Bunker Partneri ja Rummu Dünamo vastasseis. Liider jätkas täiseduga, kui võttis 5:2 võidu. Denis Vnukovi, Mark Ivanovi ja Marek Naali väravad viisid kodumeeskonna kolme väravaga ette, enne kui Rummu vastas kiiresti Vladimir Ivanuško ja Ivan Behari tabamustega. Bunker taastas mitmeväravalise eduseisu lõpppoolaja teises pooles Artur Bõstrovi ja Trevor Elhi väravatest ning kindlustas tabeli liidrikohal jätkamise. Kui Bunker on täiseduga esikohal, siis Rummu, kel on kirjas kolm punkti, on tabeli kuues meeskond.