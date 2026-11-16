Saalijalgpalli meistriliiga voor pakkus viimase minuti otsustavaid väravaid

Saku Sportingu ja Narva United Coolbeti vastasseisus käis punktide nimel tihe heitlus viimaste sekunditeni. Kohtumine algas narvakate väravaga ning poolajapausile mindi külaliste 5:3 eduseisus. Teisel poolajal kasvatas Narva eduseisu kolmeväravaliseks, kuid Sporting suutis mängu viigistada. Kohtumise viimase sõna ütles siiski Narva United, kellele tõi 7:6 võidu Maksim Lipini viimase sekundi värav, vahendab jalgpall.ee.

Narva poolelt sai kolm tabamust kirja Kristjan Kalamees, kaks väravat lisas Vitalii Katerynin ning ühe värava Lipin, üks tabamus sündis vastase omaväravast. Sportingu eest skoorisid Karl Mööl, Alex Sander Sepp, Remi Rilos Madisson, Juhan Lilleorg ja Rauno Tutk.

Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Bunker Partner leppisid 6:6 viiki. Ravens alustas kohtumist edukamalt ning juhtis avapoolajal 2:0, kuid Bunker Partner lõi seejärel kolm järjestikust väravat ja läks edus vaheajale. Teisel poolajal jätkus tasavägine mäng ning kumbki meeskond ei suutnud edu püsivalt enda kasuks kallutada. Veel viimasel minutil juhtis Bunker Partner 6:5, kuid 39. minuti lõpus tõi Temari Nuuma Ravensi jaoks tabloole viigiseisu. Ravensi eest lõid värava Volodymyr Khyzhevskyi, Lehar Savikink, Raul Rebane, Mats Plado, Markus Lokk ja Nuuma. Bunker Partneri poolelt oli kahel korral täpne Anton Pfening, lisaks skoorisid Denis Vnukov, Edwin Stüf, ja Marek Naal, üks tabamus oli vastase omavärav.

Vooru kolmandas kohtumises teenis Pärnu SJK Hagalaz võõrsil 5:4 võidu Jõhvi FC Phoenixi üle. Kodumeeskond teenis avapoolajal kaheväravalise edu, kuid Hagalaz suutis enne vaheajavilet kaotusseisu minimeerida. Teise poolaja alguses kasvatas Phoenix eduseisu taas kaheväravaliseks, ent pärnakad tulid mängu tagasi ning viigistasid 29. minutil. Kohtumise otsustavaks väravaks osutus Ronaldo Tiismaa tabamus 38. minutil, mis kindlustas Hagalazile hooaja teise võidu. Pärnu poolelt lõi kaks väravat Ronaldo Tiismaa, lisaks said jala valgeks Reigo Lehtsaar, Henrik Tali ja Reno Mark. Phoenixi eest olid täpsed Jelissei Zahharov, Jasper Jonel Enok, Ilja Shashkov ja German-Guri Tsvibelberg.

Viienda vooru järel jätkab tabeli tipus valitsev meister Bunker Partner, kellel on nelja võidu ja ühe viigiga kogutud 13 punkti. Narva jääb neist kolme punkti kaugusele. Kolmandal kohal paikneb Ravens Futsal, kel on kirjas üheksa silma. Hooaja teise võidu teeninud Hagalaz tõusis kuue punktiga neljandale positsioonile, Saku Sporting paikneb nelja punktiga viiendal ning kõik viis kohtumist kaotanud Jõhvi FC Phoenix viimasel kohal.