FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

Norra jalgpallikoondis tagas pühapäeval esimest korda pärast 1998. aastat koha MM-finaalturniiril. Esmaspäeva õhtul tähistasid norralased koos Itaaliast naasnud meeskonnaga MM-ile pääsu Oslo raekoja platsil.

Koondislased astusid Oslo raehoone rõdule veidi enne kella poolt seitset kohaliku aja järgi. Raehoone oli koondislaste auks valgustatud Norra lipu värvides ehk punase, valge ja sinisega.

Politsei hinnangul oli rahvusmeeskonda õnnitlema tulnud umbes 45 000 inimest ning teiste seas olid kohal peaminister Jonas Gahr Støre, kultuuriminister Lubna Jaffery ja Oslo linnapea Anne Lindboe.

"See toetus ja armastus, mida me täna tunneme, on täiesti uskumatu. Nii paljusid inimesi näha... See on lihtsalt fantastiline! Suur aitäh teile kõigile," ütles koondise kapten Martin Ødegaard juubeldavale rahvamassile.

"Meil on olnud palju raskeid hetki. Oleme pidanud palju taluma, aga hoidsime kokku, võitlesime ja uskusime sellesse, mida teeme. Ja nüüd saame seda nautida," lisas ta.

"Mul on tunne, et see on millegi suure algus. Meid ootab ees palju põnevat," sõnas valiksarja jooksul 16 väravat löönud Erling Haaland.

Kui väravamasinalt küsiti, kui kaugele võiks koondis MM-il jõuda, siis Haaland naeratas ja vastas: "Rahu-rahu nüüd. Eks me näeme. Me alistasime võõrsil Itaalia 4:1." Rahvamass hakkas seejärel skandeerima "Norra võidab MM-i" ning Haaland innustas fänne juubeldama veel valjemalt. "Noh andke siis tulla! Tehke lärmi nüüd," hüüdis staarründaja rõõmsalt.

NRK teatel suundusid koondislased pärast raekoja platsil peetud pidustust kesklinna, et edasi tähistada ööklubis Carls.

Norra läbis I-valikgrupi täiseduga, võites kaheksa mängu väravate vahega +32. Eesti koondis lõpetas samas valikgrupis nelja punktiga neljandal kohal.

2026. aasta jalgpalli MM toimub USA-s, Kanadas ja Mehhikos ning esmakordselt osaleb finaalturniiril 48 koondist. Turniir kestab 11. juunist kuni 19. juulini.

Toimetaja: Henrik Laever

