Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

Prantsusmaa asus pärast väravateta lõppenud avapoolaega 55. minutil Kylian Mbappe realiseeritud penaltist juhtima. Mbappe sai oma teise tabamuse kirja 83. minutil, lisaks skoorisid veel Michael Olise ja Hugo Ekitike. Sama valikgrupi teises mängus oli Island võõrsil üle Aserbaidžaanist 2:0.

Enne viimast vooru on Prantsusmaal kirjas 13 punkti, Islandil ja Ukrainal mõlemal seitse ja Aserbaidžaanil üks punkt. Island ja Ukraina lähevad omavahel vastamisi pühapäeval ning kerge eelis on Islandil, kellele piisab tänu paremale väravate vahele play-off'i jõudmiseks viigipunktist.

Eesti koondise valikgrupi kaaslane Itaalia sai võõrsil jagu Moldovast 2:0. Itaallased jätsid võidu vormistamise viimastele minutitele, kui esmalt oli 88. minutil täpne Gianluca Mancini ja neli minutit hiljem sai jala valgeks Francesco Pio Esposito.

Itaalia kohtub pühapäeval viimases mängus valikgrupi liidri Norraga. Kuna Norral on väravate vahe +29 ja Itaalial +12 ning meeskondi lahutab kolm punkti, siis peab Itaalia otsepääsme teenimiseks alistama Norra vähemalt üheksa väravaga.

F-valikgrupis jättis Portugal kasutamata võimaluse tagada endale koht MM-finaalturniiril, kui võõrsil oldi sunnitud tunnistama Iirimaa 2:0 paremust. Troy Parrott viis iirlased 17. minutil juhtima ja kasvatas 45. minutil eduseisu kaheväravaliseks.

Teise poolaja keskel rõõmustas kodupublikut Cristiano Ronaldo, kes sai vastasmängija löömise eest oma koondisekarjääri esimese punase kaardi. Kodufännid saatsid vanameistri väljakult ära sarkastilise aplausi saatel.

Portugal jätkab F-valikgrupis liidrina, olles kogunud 10 punkti. Ungari arvel on kaheksa ja Iirimaal seitse punkti. Portugal kohtub viimases voorus Armeeniaga ning Ungarile sõidab külla Iirimaa.

K-valikgrupis jätkab seitsme mängu järel täiseduga Inglismaa, kes sai koduväljakul jagu Serbiast 2:0. Väravate eest hoolitsesid Bukayo Saka (28. min) ja Eberechi Eze (90.). Inglismaa järel lõpetab teisel kohal Albaania, kes alistas neljapäeval võõrsil Andorra 1:0.