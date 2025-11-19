X!

Lisaminutite kauglöögid viisid Šotimaa pea 30-aastase pausi järel MM-ile

Jalgpall
Šotimaa jalgpallikoondis
Šotimaa jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarjas peeti teisipäeval viimased mängud ning selgunud on kõik 12 koondist, kes taganud Euroopast otsepääsme MM-finaalturniirile. Eriti dramaatilisel moel teenis teisipäeval oma pileti välja Šotimaa.

Just C-valikgrupis oligi olukord enne viimast mängudeõhtut ehk kõige põnevam, sest Taani juhtis Šotimaa ees ühe punktiga ning oleks Glasgows MM-koha taganud ka viigiga. Scott McTominay kaunis käärlöök viis võõrustajad juba kolmandal minutil juhtima ja edu hoiti 54 minutit, kuni penaltist viigistas seisu Rasmus Höjlund.

Rasmus Kristensen sai pool tundi enne normaalaja lõppu teise kollase kaardi ning kuigi Lawrence Shankland viis šotlased siis 78. minutil taas ette, jõudis Taani vaid neli minutit hiljem jälle viigini. Lõpuks suutis kodumeeskond arvulise ülekaalu siiski ära kasutada, kui Kieran Tierney saatis mängu kolmandal üleminutil võrku otsustava kauglöögi ning lõppskoori vormistas 90+9. minutil Kenny McLean keskjoonelt teele saadetud palliga.

Šotimaa võitis C-valikgrupi 13 punktiga ja jättis 11 punkti kogunud Taani MM-piletit jahtima play-off'i. Viimati mängis Šotimaa MM-finaalturniiril 1998. aastal.

Väravaterohkel õhtul lõid kolm meeskonda teisipäeval seitse väravat. Kui Belgia 7:0 võitu Liechtensteini vastu ja Rumeenia 7:1 võitu San Marino üle võis ehk ennustada - küll võib-olla mitte seda, et San Marino võõrsil juba teisel minutil juhtima läheb -, siis see, et Wales alistab Põhja-Makedoonia J-grupi otsustavas voorus 7:1, on üsna ootamatu tulemus. Enne viimast vooru olid mõlemad koondised 13 punkti peal, suure võiduga läheb Belgia järel play-off'i nüüd Wales.

Hispaania teenis Sevillas Dani Olmo ja Mikel Oyarzabali väravatest 2:2 viigi Türgi vastu ning võitis ühtlasi E-valikgrupi, Kosovo ja Šveits mängisid 1:1 viiki ning nii võitis B-grupi Šveits. Bosnial oli otsustavas voorus võimalik otse edasi pääseda, aga Austria vastu ei suudetud H-grupi raames enamat 1:1 viigist ja nii tagasid otsepääsme MM-ile ikkagi austerlased.

Euroopast on MM-finaalturniirile otse pääsenud seega Austria, Belgia, Horvaatia, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Norra, Portugal, Šotimaa, Hispaania ja Šveits. Play-off'is hakkavad oma piletit jahtima 12 valiksarjas teiseks jäänud meeskonda Itaalia, Taani, Türgi, Ukraina, Poola, Wales, Tšehhi, Slovakkia, Iirimaa, Albaania, Bosnia ja Kosovo ning neli Rahvuste liiga kaudu oma võimaluse saanud koondist ehk Rumeenia, Rootsi, Põhja-Makedoonia ja Põhja-Iirimaa.

Toimetaja: Anders Nõmm

