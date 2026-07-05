Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali

Mäng algas tempokalt, kui Patrick Berg juba kolmandal minutil Brasiilia väravavõrku sahistas, kuid äärekohtunik nägi olukorras suluseisu ära ja tabamus jäi lugemata. 14. minutil oli hoopis brasiillastel suurepärane võimalus juhtima minna, kui neile anti penalti. Vinicius Junior lubas lüüa hoopis Bruno Guimaraesil, kuid Norra väravavaht Örjan Nyland tegi tõrje ning säilitas viigiseisu.

Nyland säras avapoolajal veel mitu korda, sama tegi ka tema brasiillasest ametivend Alisson, kes peatas mitu Norra rünnakut. Poolajapausi saabudes olid mõlemad meeskonnad saanud mitu head võimalust, kuid väravateta viik püsis.

Teine poolaeg algas mõnevõrra rahulikumalt, kuid 58. minutil saatis Brasiilia peatreener Carlo Ancelotti väljakule dünaamilise Endricku, kes pääses mõni hetk hiljem Norra kaitseliini taha jooksma, aga ei suutnud realiseerida. Siis ärkasid ka norralased ning mäng jätkus tasavägises heitluses. 67. minutil saatis Ancelotti väljakule ka legendaarse Neymari, kuid kaheksandikfinaalis säras kõige eredamalt üks teine ründeäss.

79. minutil pääses Andreas Schjelderup vasakult äärelt läbi ja Benfica mees tõstis palli karistusalasse, kus kerkis kõige kõrgemale ei keegi muu kui Norra superstaar Erling Haaland. 90. minutil leidis Schjelderup koondise liidri karistusala joonel, kust 25-aastane Haaland madala pommlöögiga taas skoori tegi.

Kohtumise lõpp kujunes tuliseks ja meeskonnad läksid omavahel tõuklema. Üleminutitel sai Casemiro õhuvõitluses küünarnukiga näkku ja Brasiiliale anti penalti, mille realiseeris neljandat korda MM-il mänginud Neymar. Pärast seda said brasiillased veel korra rünnakule minna, aga Nyland püüdis tsenderduse kinni ja Norra realiseeris vägeva 2:1 võidu.

Haaland on löönud karjääri esimesel MM-il seitse väravat ning kerkis sellega ühele pulgale Kylian Mbappe ja Lionel Messiga. Neymar sai tõenäoliselt oma karjääri viimastel maailmameistrivõistlustel kirja koondisekarjääri 80. tabamuse.

Norra kohtub veerandfinaalis Inglismaa ja Mehhiko mängu võitjaga.

Enne mängu

FIFA maailma edetabelis kuuendal positsioonil paiknev Brasiilia alustas tänavust MM-i 1:1 viigiga Maroko vastu, aga alistas seejärel C-grupis nii Haiti kui ka Šotimaa 3:0, teenides sellega alagrupist esimesena edasipääsu. Play-off'i avaringis jäädi Jaapani vastu pooltunni järel kaotusseisu, aga Casemiro 56. minuti tabamus tõi tabloole viigi ning Gabriel Martinelli värav normaalaja viiendal üleminutil saatis brasiillased kaheksandikfinaali.

Viiekordset maailmameistrit ootab seal ees aga tugev Norra koosseis, kes teenis oma esimeses mängus I-grupis Iraani üle 4:1 võidu ning alistas siis Senegali 3:2. Peatreener Stale Solbakken otsustas viimases kohtumises Prantsusmaaga aga peatreener Stale Solbakken põhitegijad pingile jätta ning prantslased vormistasid kindla 4:1 võidu ja said sellega grupis esikoha.

Teisena edasi pääsenud Norra kohtus play-off'i esimeses kohtumises Elevandiluurannikuga ning teenis edasipääsu, kui tiimi suurim staar Erling Haaland 86. minutil skoori tegi ja Norrale 2:1 võidu vormistas.

"Haaland on suurepärane mängija ja ta on seda korduvalt tõestanud," rääkis Brasiilia ründaja Matheus Cunha pühapäevase vastasseisu eel. "Ta näitas oma taset Saksamaal ja nüüd Inglismaal. Me peame keskenduma tervele tiimile, neil on ka teisi ohtlikke mängijaid. Norra on üks raskemaid vastaseid, kellega selles faasis vastamisi minna."

Brasiilia on olnud samuti heas hoos ning saab Haalandile vastu panna oma superstaari, Madridi Reali dünaamilise ründaja Vinicius Juniori, kes lõi alagrupiturniiril neli väravat. "Vasak- ja paremkaitsjad mängivad olulist rolli, aga peame wing-back'e samuti aitama, et nad ei jääks üks-ühele olukordadesse, kus peavad üksinda töö ära tegema," rääkis Norra peatreener Solbakken. "Pole vahet, kes meil kaitses mängib, teised peavad teda toetama."

Norra treener tõdes, et eduka mängu võti peitub 25-aastase Haalandi käima saamises. "Oleme leidnud viise, kuidas teda toetada ja talle palli viia. Me ei saa Brasiiliat ootama jääda, peame olema ründavam tiim. Olgu see 90 või 120 minutit, Brasiilia vastu pead igal juhul mingid perioodid kaitsma, üritame just seal enda parima mängu mängida," lisas Solbakken.

Varasemalt on need kaks koondist läinud vastamisi neljal korral, Norra on teeninud kaks võitu ja kaks mängu on jäänud viiki. Ainus kohtumine maailmameistri võistlustel oli 1998. aastal, kui norralased 83. ja 89. minuti tabamustest alagrupiturniiril võidu teenisid. Norra langes konkurentsist aga kaheksandikfinaalis, Brasiilia jõudis finaali, aga pidi seal võõrustaja Prantsusmaa kindlat 3:0 paremust tunnistama.

Brasiilia ja Norra kohtumise võitja läheb veerandfinaalis vastamisi kas Mehhiko või Inglismaaga, kes peavad oma kaheksandikfinaali öösel vastu esmaspäeva. Pall pannakse mängu kell 3.