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Haaland lõi MM-debüüdil kaks väravat ja Norra alistas Iraagi

Jalgpalli MM
Erling Haaland
Erling Haaland Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Ulmer/Teamfoto
Jalgpalli MM

Sel aastatuhandel esimest korda jalgpalli MM-ile jõudnud Norra alustas finaalturniiri 4:1 võiduga Iraagi üle. Kaks väravat sai kirja koondise tähtmängija Erling Haaland.

Ühe korra varem, 1986. aastal MM-finaalturniiril mänginud Iraak sai kohtumise alguses Norra jõuliste ründajate Erling Haalandi ja Alexander Sörlothiga hästi hakkama ning lõi ka ise võimalusi, aga nagu see MM on näidanud, võivad mõlema poolaja keskel olevad joogipausid mängu kulgu oluliselt muuta.

Kohe pärast esimeselt pausilt naasmist andis Norra vasakkaitsja David Wolfe madala tsenderduse väravaesisele, kus Haaland palli 29. minutil võrku lükkas. Kümme minutit hiljem realiseeris Aymen Hussein täpse pealöögiga viigiväravaks Amir Al Ammari tsenderduse, aga Norra läks vaheajale ikkagi eduseisus, kui Iraagi kogenud väravavaht Jalal Hassan jäi tagasisöötu vastu võttes toppama ning Haaland kasutas võimaluse ära.

Teisel poolajal sai Norra oma logiseva kaitse lukku, Iraagil sisuliselt enam võimalusi ei tekkinud ning Leo Östigardi pealöök 76. minutil tagas norralastele MM-i avamängus kolm punkti. Lõppskoor vormistati päris mängu lõpus, 90+6. minutil, kui Haaland suunas kõrge tsenderduse peaga tagasi värava ette, pall ületas väravajoone, ent tabamus kanti Husseini omaväravaks.

Euroopa koondis sai sel finaalturniiril viiendal katsel Aasia meeskonna üle lõpuks esimese võidu. I-alagrupi jaoks jätkub MM 22. juunil, kui Prantsusmaa mängib Philadelphias Iraagiga ning Norra hiljem MM-finaali võõrustaval MetLife'i staadionil Senegaliga.

I-alagrupp

Iraak

1
:
4

Norra

00:00

  • Hussein39'
  • Haaland29'
  • Haaland43'
  • Östigard76'
  • Hussein (ov.)90+6'

Toimetaja: Anders Nõmm

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