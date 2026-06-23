Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

Prantsusmaa ja Norra teenisid jalgpalli MM-finaalturniiril oma staaride juhtimisel teise võidu ning selgitavad reedel otsustava kohtumisega I-alagrupi võitja.

Prantsusmaa läks Iraagi vastu juhtima 14. minutil, kui staarründaja Kylian Mbappe vasaku jalaga võimsa kauglöögi vastase väravavõrku saatis. Esimesel poolajal enam väravalisa ei sündinud, aga teine poolaeg sai alata alles pärast kahetunnist pausi, sest Philadelphia piirkonda tabas kõva äikesetorm.

Pärast pikka ootust sai mäng siiski uuesti alguse ning Mbappe jõudis 54. minutil taaskord sihile, kui Iraak oma karistusalas tõeliselt suure apsaka tegi. Zaid Tahseeni söödu väravavahile röövinud Ousmane Dembele saatis kiirelt palli Mbappele, kel palju lihtsamaid tabamusi ei tule. Prantslastel oli pärast seda veel ohtralt võimalusi ning 66. minutil jõudis väravani Dembele ise, kelle esimene suurturniiri tabamus vormistas Prantsusmaale 3:0 võidu.

Teist mängu järjest kaks väravat löönud Mbappe on nüüd löönud kolme MM-iga kokku 16 väravat, kerkides ühele pulgale sakslase Miroslav Klosega. Mbappe jälitab legendaarset Lionel Messit, kes lõi mõni tund varem Austriale kaks väravat ja viis MM-i rekordi 18 tabamusele.

I-alagrupis teenis teise võidu ka Norra koondis, kes läks Marcus Pederseni 43. minuti tabamusest Senegali vastu juhtima. Norralased pääsesid kolm minutit pärast teise poolaja algust jooksma ning rünnaku realiseeris ei keegi muu kui Erling Haaland. Viis minutit pärast seda tõi Ismaila Sarr akrobaatilise sooritusega aafriklased taas tabamuse kaugusele, aga Haaland sai viis minutit pärast seda veel ühe kirja.

Sarr lõpetas samuti kahe väravaga, kui tõi kolmandal lisaminutil taas Senegali tabamuse kaugusele, aga ülejäänud lisaminutitega viigiväravani ei jõutud ja Norra teenis 3:2 võidu.

Kui Messi kerkis MM-i ajaloo resultatiivseimaks meheks ja Mbappe teisele kohale, siis Erling Haalandist sai oma teises Norra koondise MM-ajaloo enim väravaid löönud meheks - Kjetil Rekdal lõi 1994. ja 1998. aastal ühe värava, Haaland on kahe mänguga löönud neli väravat.

Prantsusmaa ja Norra on võitnud oodatult oma esimesed kaks kohtumist ning see seab üles ühe tõeliselt vägeva vastasseisu, kui reedel selgitatakse välja, kumb neist alagrupi võidab. ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 21.50.