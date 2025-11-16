Serviti sai eurosarjas napi võidu

Kohtumise alguses oli BK-46 pidevalt ühe-kahe-kolme väravaga juhtimas, aga poolaja keskel jõudis Serviti järele ning Mathias Rebase ja Henri Sillaste tabamused kindlustasid Põlvale poolajaedu 15:13.

Teise poolaja keskel 18:19 taga olles viskas Serviti viis väravat järjest ja juhtis ühel hetkel ka 27:22. Mängu lõpus tuli Soome klubi aga lähemale ja Põlva sai vaid üheväravalise võidu.

Tõnis Kase ja Carl-Eric Uibo viskasid Serviti kasuks kuus tabamust. Neli väravat sai kirja Ülljo Pihus, kolm lisasid Rebane ja Jürgen Rooba.

"Natuke palju andsime vastastele lihtsaid palle ära, millega nad said omakorda lihtsaid väravaid," kommenteeris Serviti kapten Hendrik Varul.

"Kuid suures pildis tuleb meeskonnaga rahul olla, kõik andsid 100 protsenti ja oli hingestatud mäng. Soomes on nüüd skoori arvutamine mängu ajal lihtsaks tehtud – lähme lihtsalt võitma."

Otsustav korduskohtumine leiab Soomes aset nädala pärast, 23. novembril.