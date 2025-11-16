X!

Serviti sai eurosarjas napi võidu

Käsipall
Ülljo Pihus
Ülljo Pihus Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipall

Sel pühapäeval, 16. novembril asus Põlva Serviti taas eurosarja võistlustulle. Ainsa Eesti klubina kolmandasse ringi jõudnud Serviti alistas Euroopa karikasarjas avamängus Soome BK-46 skooriga 28:27 (15:13).

Kohtumise alguses oli BK-46 pidevalt ühe-kahe-kolme väravaga juhtimas, aga poolaja keskel jõudis Serviti järele ning Mathias Rebase ja Henri Sillaste tabamused kindlustasid Põlvale poolajaedu 15:13.

Teise poolaja keskel 18:19 taga olles viskas Serviti viis väravat järjest ja juhtis ühel hetkel ka 27:22. Mängu lõpus tuli Soome klubi aga lähemale ja Põlva sai vaid üheväravalise võidu.

Tõnis Kase ja Carl-Eric Uibo viskasid Serviti kasuks kuus tabamust. Neli väravat sai kirja Ülljo Pihus, kolm lisasid Rebane ja Jürgen Rooba.

"Natuke palju andsime vastastele lihtsaid palle ära, millega nad said omakorda lihtsaid väravaid," kommenteeris Serviti kapten Hendrik Varul.

"Kuid suures pildis tuleb meeskonnaga rahul olla, kõik andsid 100 protsenti ja oli hingestatud mäng. Soomes on nüüd skoori arvutamine mängu ajal lihtsaks tehtud – lähme lihtsalt võitma."

Otsustav korduskohtumine leiab Soomes aset nädala pärast, 23. novembril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

18:28

Serviti sai eurosarjas napi võidu

14.11

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

11.11

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

10.11

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

10.11

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

09.11

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

07.11

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

02.11

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

01.11

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

01.11

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

31.10

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

30.10

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

29.10

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:45

Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

18:28

Serviti sai eurosarjas napi võidu

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

15:43

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

14:53

Erinevate probleemidega kimpus olnud Aymoz võitis esimest korda GP-etapi

14:31

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud Uuendatud

14:27

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

13:48

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

13:27

Kalev sai Olosel 16. koha, Himma ja Pulles ka 30 seas

12:40

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

loetumad

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

12:40

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

13:48

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

15.11

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo