X!

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

Võrkpall
Võru Barrus VK
Võru Barrus VK Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas käis laupäeval väljakul kaks Eesti klubi, kes mõlemad pidid kahjuks kaotusega leppima.

Audentes/Solarstone jäi kodusaalis 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) alla Robežsardze/RSU-le ning jätkab liigatabelis eelviimasel real 3 punktiga. RSU on 12 punktiga kolmas, vahendab volley.ee.

Täna kerkis Audentese meeskonna resultatiivseimaks 15 punkti (+8) toonud Kaspar Timusk, Mati Juus lisas kaheksa punkti (+5) ja Patrick Saimre ning Joonah Marten Üprus kumbki kuus silma (+3 ja +4).

Audentese vastuvõtt oli 24 protsenti ja rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette 12 korral ning servijoone tagant teeniti viis punkti ja eksiti 12 servil.

RSU poolel kogus Toms Kalnins 16 punkti (+5). Lätlaste vastuvõtt oli 46 ja rünnak 47 protsenti, blokipunkte saadi kuus, servil löödi kolm ässa ning eksiti 14 pallingul.

Võru Barrus Võrkpalliklubi pidi aga võõrsil tunnistama Ezerzeme/DU 3:2 (19:25, 25:22, 25:20, 16:25, 15:9) paremust. Tabelis on Võru seitsme punktiga seitsmes, Ezerzeme hoiab kaheksa punktiga kuuendat kohta.

Mäng oli esimeseks kohtumiseks Võru meeskonna uuele sidemängijale Mikko Eskole, kes toodi meeskonda detsembri lõpuni. 47-aastane Esko juhtis Barruse rünnakuid kogu kohtumise.

Meeskonna resultatiivseimaks tõusis 17 punktiga (+6) Renato Santos, 14 silma (+7) lisas Henri Treial ja 10 (+6) Robin Kahu. Võru vastuvõtt oli 84 ja rünnak 54 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt kaheksa punkti (tehti 18 viga).

Ezerzeme parim oli 22 punktiga (+11) Sandis Vilcans. Läti klubi vastuvõtt oli 88 ja rünnak 55 protsenti, blokipunkte saadi 13 ja servipunkte seitse (16 viga).

Tabelis 11 punktiga neljandat positsiooni hoidev Selver x TalTech kohtub pühapäeval kell 16 Robežsardzega. Võru Barrus mängib pühapäeval kell 16 võõrsil Jekabpilsi Lušiga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

10:50

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

09:12

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

14.11

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

13.11

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

13.11

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

12.11

Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

12.11

Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

11.11

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

10.11

Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

10.11

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu

09.11

Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

09.11

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

08.11

Viimsi/Tallinna Ülikool lülitas TÜ/Bigbanki kuldse geimiga konkurentsist

08.11

Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

08.11

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

videod

sport.err.ee uudised

12:27

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit Uuendatud

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

10:50

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

10:21

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:48

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

09:12

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks

15.11

Aastalõputurniiri finaalis kohtuvad Sinner ja Alcaraz Uuendatud

15.11

Portugaliga viigistanud noortekoondis sai punkti ka Belgialt

15.11

Lillemäe: tahame, et keegi tuleks ja astuks kandadele

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

loetumad

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

15.11

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

15.11

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo