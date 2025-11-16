Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

Audentes/Solarstone jäi kodusaalis 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) alla Robežsardze/RSU-le ning jätkab liigatabelis eelviimasel real 3 punktiga. RSU on 12 punktiga kolmas, vahendab volley.ee.

Täna kerkis Audentese meeskonna resultatiivseimaks 15 punkti (+8) toonud Kaspar Timusk, Mati Juus lisas kaheksa punkti (+5) ja Patrick Saimre ning Joonah Marten Üprus kumbki kuus silma (+3 ja +4).

Audentese vastuvõtt oli 24 protsenti ja rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette 12 korral ning servijoone tagant teeniti viis punkti ja eksiti 12 servil.

RSU poolel kogus Toms Kalnins 16 punkti (+5). Lätlaste vastuvõtt oli 46 ja rünnak 47 protsenti, blokipunkte saadi kuus, servil löödi kolm ässa ning eksiti 14 pallingul.

Võru Barrus Võrkpalliklubi pidi aga võõrsil tunnistama Ezerzeme/DU 3:2 (19:25, 25:22, 25:20, 16:25, 15:9) paremust. Tabelis on Võru seitsme punktiga seitsmes, Ezerzeme hoiab kaheksa punktiga kuuendat kohta.

Mäng oli esimeseks kohtumiseks Võru meeskonna uuele sidemängijale Mikko Eskole, kes toodi meeskonda detsembri lõpuni. 47-aastane Esko juhtis Barruse rünnakuid kogu kohtumise.

Meeskonna resultatiivseimaks tõusis 17 punktiga (+6) Renato Santos, 14 silma (+7) lisas Henri Treial ja 10 (+6) Robin Kahu. Võru vastuvõtt oli 84 ja rünnak 54 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt kaheksa punkti (tehti 18 viga).

Ezerzeme parim oli 22 punktiga (+11) Sandis Vilcans. Läti klubi vastuvõtt oli 88 ja rünnak 55 protsenti, blokipunkte saadi 13 ja servipunkte seitse (16 viga).

Tabelis 11 punktiga neljandat positsiooni hoidev Selver x TalTech kohtub pühapäeval kell 16 Robežsardzega. Võru Barrus mängib pühapäeval kell 16 võõrsil Jekabpilsi Lušiga.