Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

Kalev/Cramo alustas esimese kolme minutiga mängu 12:0 vahespurdiga ja kuigi Keila vähendas veerandaja lõpus vahe 19:23 peale, viskas 500-pealise publiku ees mänginud kodumeeskond järgmised 11 punkti ja läks kiirelt püüdmatusse kaugusesse.

31 kaugviskest 15 tabanud Kalev/Cramo resultatiivseim oli Kregor Hermet 23 punktiga, Anrijs Miška lisas 17 punkti ja üheksa lauapalli ning Hugo Toom 18 punkti. Ainsana ei jõudnud väljakul käinud Kalevi meestest kahekohalise punktisummani Severi Kaukiainen, kelle arvele jäi sealjuures üheksa punkti, kaheksa korvisöötu ja viis vaheltlõiget.

123 visatud punktiga püstitas Kalev/Cramo ühtlasi oma hooaja punktirekordi, senine parim tulemus oli Keila KK vastu visatud 117 punkti. Viimase veerandaja võitis kodumeeskond 36:17.

Eesti-Läti liigas neljanda järjestikuse võidu teeninud Kalev/Cramo on kuue võidu ja kahe kaotusega tabelis viiendal kohal. Nende ees on Riia VEF, kes oli laupäeval 105:80 üle Keila KK-st, seda vaatamata Tormi Niitsu 26 punktile ja kaheksale lauapallile.

Esimesena lõppenud Eesti klubide omavahelises mängus oli TalTech/Alexela 86:78 üle Pärnu Transcomist. Võitjate parimaks kerkis 27 punkti visanud Siim-Markus Post, Oliver Metsalu jõudis 12 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduublini. Pärnakaid vedas 25 punkti visanud, seitse lauapalli võtnud ja kuus resultatiivset söötu jaganud Devin Lee Harris.