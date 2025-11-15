X!

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: BC Kalev/Cramo - Keila Coolbet
Vaata galeriid
22 pilti
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo teenis uue peatreeneri Anton Mirolybovi esimeses mängus Keila Coolbeti üle 123:65 võidu.

Kalev/Cramo alustas esimese kolme minutiga mängu 12:0 vahespurdiga ja kuigi Keila vähendas veerandaja lõpus vahe 19:23 peale, viskas 500-pealise publiku ees mänginud kodumeeskond järgmised 11 punkti ja läks kiirelt püüdmatusse kaugusesse.

31 kaugviskest 15 tabanud Kalev/Cramo resultatiivseim oli Kregor Hermet 23 punktiga, Anrijs Miška lisas 17 punkti ja üheksa lauapalli ning Hugo Toom 18 punkti. Ainsana ei jõudnud väljakul käinud Kalevi meestest kahekohalise punktisummani Severi Kaukiainen, kelle arvele jäi sealjuures üheksa punkti, kaheksa korvisöötu ja viis vaheltlõiget.

123 visatud punktiga püstitas Kalev/Cramo ühtlasi oma hooaja punktirekordi, senine parim tulemus oli Keila KK vastu visatud 117 punkti. Viimase veerandaja võitis kodumeeskond 36:17.

Eesti-Läti liigas neljanda järjestikuse võidu teeninud Kalev/Cramo on kuue võidu ja kahe kaotusega tabelis viiendal kohal. Nende ees on Riia VEF, kes oli laupäeval 105:80 üle Keila KK-st, seda vaatamata Tormi Niitsu 26 punktile ja kaheksale lauapallile.

Esimesena lõppenud Eesti klubide omavahelises mängus oli TalTech/Alexela 86:78 üle Pärnu Transcomist. Võitjate parimaks kerkis 27 punkti visanud Siim-Markus Post, Oliver Metsalu jõudis 12 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduublini. Pärnakaid vedas 25 punkti visanud, seitse lauapalli võtnud ja kuus resultatiivset söötu jaganud Devin Lee Harris.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:17

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

10:30

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

14.11

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

14.11

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

14.11

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

14.11

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

14.11

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

14.11

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

videod

sport.err.ee uudised

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:34

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

19:17

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

19:16

Hokiliigas olid liidrid võidukad

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

18:34

Tiitlikaitsja Sinner jõudis kolmandat aastat järjest Torinos finaali

18:08

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

17:40

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

16:52

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

16:15

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15:14

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

loetumad

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

13:25

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

14.11

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

14.11

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo