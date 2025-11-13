Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

Anton, veetsid esimese päeva meeskonnaga Tallinnas ja nägid esimest mängu - küll kõrvaltvaatajana. Millise pildi said meeskonnast?

Üldpilt on hea ja energiline. Kogu meeskond mängis täna (kolmapäeval - toim.) koos, mida on hea näha. Mängiti hea energiaga ja üheskoos, mis läheb hästi kokku minu filosoofiaga - üheskoos mängimine.

Kui palju teadsid meeskonnast enne siiatulekut?

Pisut. Muidugi olen Severi [Kaukiainen] kaudu jälginud meeskonna käekäiku, aga mängijate isiklik tundmine pole nii hea. Mõned rahvuskoondise mängijad on mulle küll tuttavad, aga Severi abil olen jälginud tulemusi ja olukordi.

Miks võtta vastu selline väljakutse? Mis on selle taga?

See on ilmselt tahe pühenduda korvpallile, mis on minu elu ja seeläbi jõuda hea tujuni. Ka püüd aidata mängijaid, et nad saaksid olla parimas vormis. Alati on tore, kui on väljakutseid. See loob hea tuju. Ma olen teinud 25 aastat seda tööd ja tahan anda kogu elu korvpallile.

***

Mirolybov teeb oma debüüdi Kalev/Cramo peatreenerina sel laupäeval, kui Eesti-Läti liigas võõrustatakse Keila Coolbeti. Kalevlased on hetkel turniiritabelis viie võidu ja kahe kaotusega viiendal kohal.