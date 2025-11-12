X!

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

BC Kalev/Cramo palkas Indrek Reinboki järeltulijaks 48-aastase soomlase Anton Mirolybovi.

Mirolybov on treenerina töötanud üle 20 aasta nii Soomes, Saksamaal kui ka Austrias. Swans Gmundeni peatreenerina võitis ta kahel korral Austria meistritiitli (2021, 2023) ja valiti ka neil aastatel Austria liiga aasta treeneriks. Aastal 2015. vedas Mirolybov Soome U-20 koondise Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni võitjaks.

"Kandidaate oli tegelikult rohkem, kuid lõppvalikusse jõudsid kaks nime, kellest otsustasime lõpuks soomlase Anton Mirolybovi kasuks," sõnas klubi mänedžer Ramo Kask pressiteate vahendusel.

"Kalev/Cramol on varem olnud mitmeid välismaalastest peatreenereid, kuid esmakordselt teeme koostööd treeneriga Põhjamaadest. Konsulteerisime ühiste tuttavatega, uurisime põhjalikult tausta ja saime Antoni kohta väga palju positiivset tagasisidet. Meie ja Antoni nägemus nii mängustiilist kui ka seatud eesmärkide saavutamisest langeb hästi kokku. Nii nagu meie meeskond, on ka Anton ambitsioonikas ning eesmärgid püsivad kõrged – võidelda tiitlite eest Eesti-Läti liigas, karikasarjas ja Eesti meistrivõistlustel," lisas Kask.

Kalev/Cramol seisab kolmapäeva õhtul ees FIBA Euroopa karikasarja kohtumine Aserbaidžaani klubi Neftchiga. Kolmapäeval juhendab meeskonda veel abitreener Kris Killing. Mirolybov jälgib mängu pingilt ning teeb oma debüüdi laupäeval Kalevi Spordihallis Keila Coolbeti vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

