X!

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Kui algselt lootis valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina pärast operatsiooni teha esimese võistluse järgmisel nädalal Soomes peetaval GP-etapil, siis nüüdseks on tema nimi sealt maha tõmmatud.

Petrõkina pidi sel hooajal kaasa tegema kahel GP-etapil, aga esmalt loobus ta Prantsusmaa etapist ja nüüd pole teda enam ka Soome etapil osalejate nimekirjas. Küll aga on ta jätkuvalt kirjas novembri lõpus Tallinnas peetaval Challengeri etapil.

"Meil on väga suur lootus, et novembri lõpus siin Tallinnas võistleme. Vähemalt eesmärk on selline. Helsingi GP toimub nädal varem. Proovime kõike teha," rääkis Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja oktoobri lõpus ERR-ile. "Praegu ei saa prognoosida, kuidas ta täpselt saab trenni teha ja mis koormust ta kannatab. Ta on füüsiliselt ja moraalselt väga heas vormis ja ma veelkord ütlen, et suur tahtmine on, kuid ei tohi tegelikult väga kiirustada."

Kuude kaupa parema jala valu talunud Petrõkina käis oktoobri alguses Saksamaal kannakõõluse operatsioonil, mille käigus tema parema jala Achilleuse kõõlus vabastati põletikulisest liigesekestast, mis piiras liikumist. "Seda puhastati, seal oli verd. Võib-olla sellepärast, et ma hüppasin liiga palju, siis tekkis sinna veri. Ütleme nii, et minu kannakõõlus oli kleepunud naha külge," selgitas Petrõkina.

ISU Challenger peetakse Tallinnas 27.-28. novembril. Lisaks Petrõkinale on naiste seast Eestist üles antud Martaliis Kuslap, Olesja Leonova, Kristina Lisovskaja ning Marianne Must, meeste seas on meie uisutajatest osalejate nimekirjas Arlet Levandi ja Aleksandr Selevko, Mihhail Selevko võistleb järgmisel nädalal Soome GP-l.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

iluuisutamise uudised

19:49

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

02.11

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

02.11

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

31.10

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

31.10

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

videod

sport.err.ee uudised

20:18

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

19:49

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

19:17

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

18:45

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

18:08

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

17:27

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

15:02

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

14:22

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13:01

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

11:38

Aafrika riik sihib olümpiamängude korraldusõigust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo