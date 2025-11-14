Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

Kui algselt lootis valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina pärast operatsiooni teha esimese võistluse järgmisel nädalal Soomes peetaval GP-etapil, siis nüüdseks on tema nimi sealt maha tõmmatud.

Petrõkina pidi sel hooajal kaasa tegema kahel GP-etapil, aga esmalt loobus ta Prantsusmaa etapist ja nüüd pole teda enam ka Soome etapil osalejate nimekirjas. Küll aga on ta jätkuvalt kirjas novembri lõpus Tallinnas peetaval Challengeri etapil.

"Meil on väga suur lootus, et novembri lõpus siin Tallinnas võistleme. Vähemalt eesmärk on selline. Helsingi GP toimub nädal varem. Proovime kõike teha," rääkis Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja oktoobri lõpus ERR-ile. "Praegu ei saa prognoosida, kuidas ta täpselt saab trenni teha ja mis koormust ta kannatab. Ta on füüsiliselt ja moraalselt väga heas vormis ja ma veelkord ütlen, et suur tahtmine on, kuid ei tohi tegelikult väga kiirustada."

Kuude kaupa parema jala valu talunud Petrõkina käis oktoobri alguses Saksamaal kannakõõluse operatsioonil, mille käigus tema parema jala Achilleuse kõõlus vabastati põletikulisest liigesekestast, mis piiras liikumist. "Seda puhastati, seal oli verd. Võib-olla sellepärast, et ma hüppasin liiga palju, siis tekkis sinna veri. Ütleme nii, et minu kannakõõlus oli kleepunud naha külge," selgitas Petrõkina.

ISU Challenger peetakse Tallinnas 27.-28. novembril. Lisaks Petrõkinale on naiste seast Eestist üles antud Martaliis Kuslap, Olesja Leonova, Kristina Lisovskaja ning Marianne Must, meeste seas on meie uisutajatest osalejate nimekirjas Arlet Levandi ja Aleksandr Selevko, Mihhail Selevko võistleb järgmisel nädalal Soome GP-l.