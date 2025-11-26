Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

Naiste üksiksõidus naaseb pärast vigastusest tingitud võistluspausi jääle Euroopa meister Niina Petrõkina. Lisaks talle võistlevad Eesti uisutajatest veel Kristina Lisovskaja, Olesja Leonova, Marianne Must ja Karoliine Raudsepp. Naiste üksiksõidu lühikava algab neljapäeval kell 19.35.

Petrõkina sõidab neljandas soojendusgrupis viimasena ja läheb jääle orienteeruvalt kell 22.17. Naiste üksiksõidu vabakava sõidetakse reedel algusega kell 18.35.

Meeste üksiksõidus on starti tulemas nii Aleksandr Selevko kui Arlet Levandi. Meeste lühikava toimub samuti neljapäeval, kus kell 15.50 algaval võistlusel on Eesti uisutajad loositud sõitma üksteise järel ning nende stardi aeg on orienteeruvalt kell 17.36, kui esmalt tuleb võistlema Aleksandr Selevko ja seejärel Arlet Levandi. Võistluse võitjad selgitav vabakava on kavas päev hiljem, reedel kell 14.

ISU Challenger võistluse kõrval toimub ka rahvusvaheline juunioride klassi võistlus, kus naiste üksiksõidus on stardis pea kõik Eesti parimad juuniorid eesotsas Elina Goidina ja Maria Eliise Kaljuverega.

Juuniorie naiste üksiksõidu lühikava algab neljapäeval kell 8.50 ja vabakava reedel kell 9.15. Juunioride meeste üksiksõidus võistleb Ilya Nesterov ning jäätantsus Ksenia Sipunov ja Miron Korjagin.