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Eesti iluuisutajad on rahvusvahelise alaliidu silmis kõrges hinnas

Iluuisutamine
Niina Petrõkina.
Niina Petrõkina. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Eesti iluuisutajad Niina Petrõkina, Aleksandr ja Mihhail Selevko ning Arlet Levandi teenisid kutsed järgmisel hooajal toimuvatele Rahvusvahelise Uisuliidu Grand Prix etappidele.

Petrõkina ja vennad Selevkod teenisid maksimaalse arvu kutseid ehk pääsevad jääle kahel GP-etapil ning Levandi võistleb ühel GP-etapil.

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina on esimest korda jääl oktoobri lõpus Kanadas ja seejärel novembri keskel Soomes. Sama graafik ootab ka Mihhail Selevkot, Levandil avaneb võimalus sõita Soomes.

Aleksandr Selevko osaleb hooaja esimesel GP-etapil Prantsusmaal, mis toimub oktoobri eelviimasel nädalavahetusel. Tema teine start leiab aset novembri keskel USA-s.

Andekast Eesti nelikust kaks on GP-etapil esikolmikusse jõudnud. Esimesena sai sellega hakkama Petrõkina, kes saavutas 2023. aasta sügisel USA etapil kolmanda koha. Möödunud hooajal liitus temaga Aleksandr Selevko, kui teenis Kanada etapil Ilja Malinini järel teise koha.

GP-etappide kalender:

23.-25. oktoober – Grand Prix de France (Angers, Prantsusmaa)
29. okt - 1. nov. – Skate Canada (Kelowna, Kanada)
6.-8. november – Cup of China (Shenzen, Hiina)
13.-15. november – Skate America (Everett, USA)
20.-21. november – Finlandia Trophy (Helsingi, Soome)
27.-29. november – NHK Trophy (Tokyo, Jaapan)

Toimetaja: Henrik Laever

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