Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

Lisovskaja teenis oma lühikava eest 54,08 punkti, mis jäi hooaja tippmargist (57,36 p) enam kui kolme punkti kaugusele. Ta läks vabakavale viiendalt kohalt ja püstitas 102,52 punktiga oma hooaja tippmargi, kuid langes üldarvestuses 156,60 punktiga koha võrra.

Võidu pälvis nii lühi- kui vabakavas parima esituse teinud kanadalanna Sara-Maude Dupuis (185,66 p). Esikolmikusse mahtusid veel itaallanna Marina Piredda (172,05 p), norralanna Mia Risa Gomez (161,96 p) ning Lisovskaja ja esikolmiku vahele mahtusid itaallanna Sarina Joos (159,22 p) ning leedulanna Meda Variakojyte (156,60 p).

Võistlusel osales ka Martaliis Kuslap, kes teenis lühikava eest 29,85 ja vabakava eest 55,87 punkti. Koondsumma 85,72 jättis ta siiski 26 võistleja konkurentsis viimasele reale.

Meeste seas valmistas kodupublikule rõõmu Vladimir Samoilov, kes pälvis 240,83 punktiga esikoha. Pjedestaalile astusid veel šveitslane Lukas Britschgi (229,73 p) ja prantslane Samy Hammi (222,77 p).

Challengeri seeria hooajal on jäänud pidada veel kaks etappi, sel nädalal toimub Tallinna mõõduvõtt