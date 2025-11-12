X!

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu Ülikool Maks & Moorits oli FIBA Euroopa karikasarjas võõrsil Portugali meeskonnast FC Porto üle 90:71.

Kolm nädalat tagasi kodusaalis Portot 16 punktiga võitnud Tartu lõpetas kolmapäeval vastaste kodusaalis avapoolaja 46:33 eduseisus, aga kaotas kolmanda perioodi seitsme punktiga ehk lubas võõrustajad jälle lähedale.

Jalen Riley kaugvise kuus minutit ja 18 sekundit enne lõpusireeni tõi Porto nelja punkti kaugusele, aga rohkem kodumeeskond mängu jooksul punkte ei visanudki ja Tartu lõpetas kohtumise 15 järjestikuse punktiga.

B-grupis kolme kaotuse kõrvale teise võidu saanud Tartu Ülikooli vedas kolmapäeval Malcolm Bernard, kes kogus 57-protsendilise visketabavuse juures 23 punkti, kümme lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Martin Paasoja lisas 14 punkti, Karl Johan Lips toetas meeskonda 13 punkti ja üheksa lauapalliga.

Toimetaja: Anders Nõmm

