Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

BC Kalev/Cramo ja senine peatreener Indrek Reinbok lõpetasid reedel osapoolte kokkuleppel koostöö. Klubi tegevjuhi Ramo Kase sõnul pööratakse nüüd pilk välismaale.

Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo on käesolevat hooaega alustanud kuue võidu ja kuue kaotusega. FIBA Euroopa karikasarjas on saadud kaks suurt kaotust järjest, kui Sopoti Treflile jäädi alla 35 ja kolmapäeval Absheron Lionsile 30 punktiga.

"Istusime maha, vaatasime üksteisele otsa, et mida meil siin veel teha annaks," sõnas Kask intervjuus ERR-ile. "Kaotused tulid sisse, need olid suured. Muidugi, oma rolli mängivad ka vigastused: kui sul on 13 mängijast viis vigastatud, on keeruline, ka treeneril, aga mänguliselt ei tulnud muutust sisse. Kõik ei õnnestunud nii, nagu olime lootnud."

"Võib-olla hooaja algus näitas paremaid märke, ei tea, kas Meistrite liiga kvalfikatsioon või mingi asi jättis oma jälje. Sellest ajast saati asjad ei jooksnud hästi," jätkas meeskonna tegevjuht. "Arvatavasti kogu protsess kokku. Pole saanud hooaega päris nii käima nagu oleks soovinud. Oleme võitjamentaliteediga meeskond ja kui võite ei saa... oleme pikalt tiitleid võitnud, kõigil on suur ootus ja lootus ja kui asjad ei õnnestu, tuleb mingeid muudatusi teha, et saada värsket hingamist, et saaks hooaja lõpus eesmärgid täidetud."

Kase sõnul tüliga siiski lahku ei mindud ja toole ei loobitud. "Indrek on meie organisatsioonis olnud nii kaua, kümme aastat, läbinisti korvpalli sees. Eks ta mõistab, et see on korvpalliäri ja kui sellised hetked tekivad, siis tuleb neid otsuseid teha," tõdes Kask. "Meil ei ole klubina kahjuks sellist võimekust, et kui meil on vigastatud mängijad, vahetame kõik välja ja toome, teeme. Tuleb hakata nuputama, kuidas hakkama saada."

Kalev/Cramo tegevjuhi sõnul tuleb järgmine peatreener suure tõenäosusega lähiriikidest. Viimati oli meeskonnal mitte-eestlasest peatreener vahemikus 2017-22, kui esmalt juhendas klubi leedukas Donaldas Kairys ja seejärel lätlane Roberts Štelmahers.

"Meil on kaks-kolm head kandidaati, kellega oleme esimesi telefonivestlusi pidanud. Nad on lähiregioonist, täpselt ei tahaks veel nimetada. Loodan, et nädalavahetuse või nädala algusega saab paika, siis saab uue tööprotsessi käiku lükata. Oleme kaardistanud ja vaadanud, mis need võimalused oleks. Lõpptõde selgub nädala alguses," kinnitas Kask.

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

