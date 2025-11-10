X!

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

Märt Rosenthal loodab Kalev/Cramo meeskonna koosseisus jõuda taas tasemel mänguvormi. Tagantjärele arvab ta, et uue klubihooaja huvides oleks ta võinud loobuda suvisest EM-finaalturniirist.

26-aastasel BC Kalev/Cramo mängujuhil Märt Rosenthalil jäi terve eelmine klubihooaeg vigastuse tõttu vahele. Nüüd püüb ta end taas tippvormi saada, sai nüüd juba endiselt Kalevi treenerilt Indrek Reinbokilt mänguminuteid ja kinnitab, et asi liigub ülesmäge.

"Okei on ja läheb päev-päevalt paremaks," kommenteeris Rosenthal ERR-ile. "Ja aitäh treenerile, kes mind usaldab ja paneb mulle mänguaega. Et ma saan seda koormust, see on pigem hea praegu."

Septembris kuulus Rosenthal ka EM-finaalturniiril mänginud Eesti koondise ridadesse, sai neljas väljakul oldud kohtumises mänguaega keskmiselt 9,4 minutit ja kaks punkti mängu kohta, aga nüüd, tagantjärele, arvab ka, et ehk oleks siiski pidanud turniirist loobuma.

"Nüüd tagantjärele öeldes võib küll nii öelda. Ma ei saa öelda, et see oli halb valik või vale valik. Ma tahtsin sinna väga saada ja ma sain seal mängida. Ma ei olnud see, kes ma olin, aga oli auasi Eesti koondist aidata," kinnitas Rosenthal. "Aga jah, kui nüüd klubihooajale mõelda, siis oleks võinud selle vahele jätta, sest siis oleks hooaja alguses olnud paremas seisus."

Rosenthal on ka uue valikmängude koondiseakna laiendatud nimekirjas, aga ütleb, et keskendub klubi tegemistele ja ei mõtle hetkel sellele, kas kaheks valikmänguks koondise koosseisu mahub.

Toimetaja: Anders Nõmm

