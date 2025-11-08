Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku

Kalev/Cramo on võitnud nüüd TalTechi meeskonda lausa 53 korda järjest. Viimati jäädi sellele vastasele alla 2010. aastal.

Hugo Toom viskas karjääri punktirekordiks 28 silma, tabades sealjuures kaugviskeid 5/8. Severi Kaukianen lisas 25 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu. Kaksikduubel läks kirja Gregor Kuubale: 13 punkti, kümme lauapalli. TalTechi paremad olid Pehka 24, Oliver Suurorg 20 ja Siim-Markus Post 18 punktiga.

Kolmandal veerandil kallutas Kalev/Cramo aga mängu taas uuesti enda kasuks. Viimasel perioodil pääses kodumeeskond nelja punkti kaugusele 75:79, kuid kohtumise lõppu mängisid külalised jälle kindlamalt.

Pärast peatreener Indrek Reinboki loobumist senise abitreeneri Kris Killingu juhendamisel Kalev/Cramo juhtis suurema osa mängust, kuid Ran Andre Pehka tabavast kaugviskest avapoolaja viimasel sekundil mind vaheajale TalTechi 48:47 eduseisul.

BC Kalev/Cramo alistas korvpalli Eesti-Läti liigas võõrsil TalTech/Alexela 98:84 (32:21, 15:27, 29:19, 22:17) ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu järjest.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: