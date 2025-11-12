X!

Eesti plokkvibulaskjad pürgivad olümpiale: peame käima kõikidel võistlustel

Vibulaskmine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Vibulaskmine

Eesti vibulaskjad Lisell Jäätma, Robin Jäätma ja Meeri-Marita Paas pürgivad 2028. aasta Los Angelese olümpiale.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) tegi kevadel ajaloolise otsuse, lisades plokkvibulaskmise segatiimide formaadis järgmiste olümpiamängude võistluskavva.

"Ameerikas on vibulaskmine suur spordiala ja vibujaht on neile samuti hästi tähtis. Varem ei ole isegi üritatud plokkvibu olümpiakavva lisada, kuid Los Angeleses sai kohe peale," rääkis Lisell Jäätma "Terevisooni" stuudios. "USA-s on üle kahe miljoni registreeritud vibujahtija. Rohkem kui meil Eestis inimesi elab," lisas Robin Jäätma.

Los Angelese olümpial pääseb võistlustulle 12 tiimi. "Kuus kohta peaks minema maailma reitingu järgi, viis kohta kontinentaalmängudelt ja üks koht kuulub USA-le. Meie peaksime [olümpiale jõudmiseks] stabiilselt maailma reitingus esikuuikus olema," sõnas Lisell Jäätma.

"Oleme pikalt tiksunud esikümnes. Vahepeal olime kolmandad, viiendad ja kuuendad. Nüüd on reitingukoht tähtsam kui enne, mis tähendab, et peame käima kõikidel võistlustel, et koguda võimalikult palju punkte. See nõuab rohkem raha," lisas Robin Jäätma.

Kõikidel spordisõpradel on võimalik Eesti plokkvibulaskureid toetada Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvormil Minu Sportlane. "Raha on kindlasti vaja. Üks asi on see, et kuna Eestis on talv väga pikk ja välismaal algab hooaeg varakult pihta, siis meil oleks vaja kuskil laagris soojas ilmas lasta, sest sisetingimustes on seda raske teha. Pluss sees ei ole tuult ega muid asju, millega välitingimustes peab arvestama. Esimestel MK-etappidel on alati näha, et eespool on need riigid, kes saavad lasta aasta läbi," selgitas Robin Jäätma.

Eesti kolmik peab oma edu aluseks tugevat sisemist konkurentsi. "Meid kolme on aidanud see, et oleme koos üles kasvanud ja oleme hästi palju koos võistlustel käinud," märkis Meeri-Marita Paas.

Toimetaja: Henrik Laever

Allikas: "Terevisioon"

