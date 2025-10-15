X!

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis alustab novembri lõpus maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri esimest ringi, kui võõrsil kohtutakse Sloveeniaga ning koduväljakul Tšehhiga.

Alates kolmapäevast on Piletitasku veebipoes müügil piletid meeste rahvuskoondise kodumängule Tšehhiga, mis leiab aset 1. detsembril kell 20 Unibet Arenal.

Eesti koondis kohtus Tšehhiga viimati tänavuse aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, kus tšehhid alistati numbritega 89:75. Lisaks Eestile ja Tšehhile kuuluvad H-alagruppi Sloveenia ja Rootsi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

16:56

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

15:49

Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

15:21

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

12.10

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

videod

sport.err.ee uudised

18:03

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

17:29

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

16:56

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

16:23

Joala jätkab rahvusvahelise veemoto liidu juhatuses

15:49

Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

15:21

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

14:47

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

11:47

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

10:58

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

loetumad

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

14.10

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo