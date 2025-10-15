Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

Eesti koondis kohtus Tšehhiga viimati tänavuse aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, kus tšehhid alistati numbritega 89:75. Lisaks Eestile ja Tšehhile kuuluvad H-alagruppi Sloveenia ja Rootsi.

Alates kolmapäevast on Piletitasku veebipoes müügil piletid meeste rahvuskoondise kodumängule Tšehhiga, mis leiab aset 1. detsembril kell 20 Unibet Arenal.

Eesti meeste korvpallikoondis alustab novembri lõpus maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri esimest ringi, kui võõrsil kohtutakse Sloveeniaga ning koduväljakul Tšehhiga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: