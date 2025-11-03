Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

1924. aastal sündinud Coste hakkas spordiga tegelema juba nooruses ja oli teise maailmasõja puhkemise eel lootustandev jalgrattur. Pärast sõja lõppu pöördus ta ala juurde tagasi ja tuli 1947. aastal trekil jälitussõidus Prantsusmaa meistriks.

Järgmise aasta Londoni olümpiamängudel oli Coste võistkondlikus jälitussõidus Prantsusmaa koondise kapten. Poolfinaalis alistati võõrustaja Suurbritannia ja finaalis saadi jagu Itaaliast. Võidukasse koosseisu kuulusid ka Fernand Decanali, Pierre Adam ja Serge Blusson.

Coste sai vanimaks eluosolevaks olümpiavõitjaks tänavu jaanuaris, kui suri Ungari võimlemislegend Agnes Keleti, kes oli sel hetkel 103 aastat vana. Prantslase surma puhul esitasid järelehüüde ka riigi spordiminister Marina Ferrari ja judolegend Teddy Riner.

Viiekordset olümpiavõitjat ja Costet seob asjaolu, et mõlemad osalesid mullu Pariisi olümpia tulejooksus. "Mul oli tohutu au saada temalt 2024. aasta Pariisi mängude olümpiatuli. See hetk sümboliseeris kirge ja edasikandmist, mis teda sümboliseeris," sõnas Riner.

"Charles Coste esindas pühendumust, austust ja armastust spordi vastu kõigis selle vormides. Tema karjääri äratab imetlust ja tema pärand inspireerib ka tulevasi põlvkondi."