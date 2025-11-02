Teatekrossis krooniti Eesti meistriks CFC mehed ja Pelotoni naised

CFC kuldsesse kolmikusse kuulusid Rando Marten Evendi, Niklas Lond ja Riko Tammepuu. Nende võiduajaks mõõdeti üks tund, kaheksa minutit ja 41 sekundit. Neile pakkusid tugeva lahingu Porter Racingu kolmik koosseisus Marten Konga, Hugo Hendrik Orav ja Mihkel Arro (1:10.06) ning Peloton, keda esindasid Tauri Jürisaar, Jörgen Matt ja Gert Kivistik (1:10.40).

Naiste seas olid kiireimad Pelotoni liikmed Kristi Kuldkepp ja Janelle Uibokand ajaga 38 minutit ja seitse sekundit. Hõbemedali teenis Rakke Spordiklubi koosseisus Mairit Kaarjärv ja Maris Kaarjärv (38.18) ning pronksmedali Porter Racing I kossseisus Mariann Koik ja Mirt Ärm (38.38).

Eliitnaiste esikolmik. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit

Seenioride seas olid parimad Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (Henry Närap, Urmas Pungar, Caspar Austa; 1:15.59), Kalevi Jalgrattakool (Kristo Ebras, Joonas Maanurm, Gerd Kodanik; 1:16.39) ja CFC (Henno Puu, Alar Nigul, Rauno Notton; 1:18.44).

Tütarlaste hulgas tuli Eesti meistriks CFC (Gisele Rang, Carola Hirv; 38.53), kellele järgnesid KJK I (Linda Lensment, Isabel Kiis; 39.45) ja Lõuna-Eesti Rattaklubi (Emily Kodanik, Eliis Veske; 42.00).

Noormeeste konkurentsis olid parimad CFC I (Sebastian Suppi, Uku Järv, Armin Alex Nigul; 48.02), CFC II (Lukas Bobkin, Kevin Kertsman, Hugo Bazõlev; 49.59) ja KJK I (Kaarel Laansoo, Richard Hynninen, Magnus Normak; 51.28).

Pühapäeval selguvad Sakus Eesti meistrid cyclo-crossis.